“Il Post Laurea”. Parte da qui il nuovo ciclo della sede provinciale di Salerno del Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.).

Si è svolto lo scorso giovedì 7 settembre presso l’Ordine dei Medici di Salerno l’incontro dal titolo “Il Post Laurea”, dedicato ai colleghi neoabilitati, agli specializzandi, ai corsisti in formazione in medicina generale e a tutti i giovani medici. L’evento, organizzato ogni anno dal S.I.G.M., si pone l’obiettivo di orientare i giovani colleghi che, all’indomani della laurea, sono chiamati ad affrontare le prime esperienze sul campo.

Opportunità lavorative, formazione post – lauream, iscrizione all’albo, previdenza, assicurazione e responsabilità professionale sono solo alcuni dei temi che la sede di Salerno del SIGM ha ripercorso durante l’incontro per dare le informazioni e gli strumenti utili ai colleghi che si affacciano nel mondo della professione medica.

L’evento è stato anche l’occasione per presentare il nuovo Consiglio Direttivo della sede di Salerno del SIGM che, nel mandato appena iniziato, si fregerà di componenti di rilievo nella realtà medica locale: a dare il cambio a Michele Bellino è Mario Passaro, in qualità di nuovo Presidente provinciale.

“Sono molto felice di aver ricevuto l’incarico di nuovo Presidente e responsabile della sede di Salerno del SIGM – dichiara Passaro. Sono onorato e motivato perché ritengo sia un compito molto importante, che mi accingo ad affrontare con entusiasmo, massimo impegno e dedizione. Sarà un percorso stimolante e non vedo l’ora di iniziare: l’evento dedicato a tutti i neolaureati è solo il primo di una serie di iniziative già programmate per l’intero anno accademico e che vedranno il coinvolgimento di numerosi colleghi di diverse branche specialistiche. Ci tengo a ringraziare il Presidente Giovanni D’Angelo e tutto l’Ordine dei Medici di Salerno, con cui spero di continuare a collaborare sempre in sinergia, il Presidente Nazionale SIGM Annalisa Napoli, il già Presidente locale Michele Bellino e tutti i miei colleghi che hanno riposto fiducia in me. A loro chiedo di supportarmi nell’impegnativo lavoro che mi attende, affinché con l’aiuto di tutti si possano raggiungere gli obiettivi condivisi, nell’intento di favorire la crescita professionale di tutti i giovani medici salernitani. Insieme sono convinto scriveremo una pagina importante della sanità della nostra provincia.”

Medico in formazione specialistica in Cardiochirurgia, il nuovo presidente del SIGM Salerno si è distinto in questi anni per il costante impegno al servizio dei colleghi, anche in collaborazione con l’Ordine dei Medici. Alla guida del SIGM Salerno sarà accompagnato da Elio Donnarumma e Liliana D’Amato, nei ruoli rispettivamente di Vice Presidente e di Segretario.

“La nostra professione sta attraversando una fase di profonda evoluzione, sottolinea Annalisa Napoli, Presidente Nazionale SIGM – ai giovani medici il compito di governare il cambiamento piuttosto che subirlo passivamente, e a noi in quanto associazione di categoria il ruolo di rappresentare i colleghi portando ai tavoli istituzionali proposte volte a valorizzare il personale sanitario, la risorsa più importante del SSN. Per noi – continua la Presidente SIGM – soprattutto il compito di orientare i colleghi facendo luce tra tutte le strade ed opportunità che si presentano lungo il loro percorso. È per questo motivo che ogni anno, come SIGM, proponiamo ai neoabilitati e a tutti i giovani medici un incontro informativo che funga da vademecum utile a districarsi nella pratica quotidiana e a compiere le scelte più idonee per il proprio percorso professionale. Ringraziamo l’Ordine dei Medici di Salerno, in particolare il Presidente Giovanni D’Angelo, per l’importante supporto offerto all’iniziativa, brillantemente organizzata da Mario Passaro, neo Presidente provinciale del SIGM, al quale esprimo vive congratulazioni per il traguardo raggiunto. A lui e a tutto il nuovo Consiglio Direttivo l’augurio di saper prontamente intercettare le esigenze dei colleghi e di continuare a battersi, come fatto nella storia decennale della nostra sede, per dare loro voce, opportunità e risposte concrete”.

“Assistere alla ripresa delle attività dell’associazione è sempre una grande emozione – aggiunge Armando Cozzolino, attuale Consigliere dell’Ordine dei Medici di Salerno e Presidente Onorario del SIGM Salerno – sono certo che il nuovo direttivo sarà in grado di raccogliere l’eredità di una struttura che ha ormai 11 anni, e di migliorare ulteriormente i servizi offerti ai giovani colleghi. In un momento di grande difficoltà per il nostro Servizio Sanitario Nazionale è fondamentale che la nuova generazione, già attiva dal punto di vista professionale, si assuma il diritto e la responsabilità di invertire la rotta e dimostrare le proprie competenze per il bene dei pazienti”.