Formazione growth. Let’s speak of wine – Corso di Inglese del Vino a cura del Distretto Turistico Costa d’Amalfi

Saper presentare bene il vino in inglese è parte fondamentale del lavoro in una destinazione come la Costiera amalfitana dove il 75% del pubblico è internazionale. Saperne esporre le caratteristiche, i pregi e l’abbinamento migliore con proprietà, significa condurre il visitatore verso un’esperienza soddisfacente. Significa soprattutto aumentare i volumi di vendita.

Il 22, 23 e 27 febbraio 2024 al Centro Culturale “Pane” di Praiano ci sarà il corso di Inglese del Vino “Let’s speak of wine”, nuova masterclass del ciclo di formazione growth, mirato all’arricchimento del vocabolario, con l’uso appropriato dei termini tecnici in inglese inerenti al mondo del vino. La docente è Alessia Canarino, Wine trainer and educator, sommelier e speaker di AIS, Associazione Italiana Sommelier

Il programma del corso è stato ideato in modo tale da poter affrontare un incontro con un cliente, un importatore e un giornalista anglofono.

Durante gli incontri, che dureranno l’intera giornata dalle 10.00 alle 17.00, saranno svolte delle esercitazioni scritte e orali, oltre a prove di reading e listening.

I CONTENUTI DELLA MASTERCLASS

Viticolture : esplorare i termini inerenti la viticoltura, la vite, il suo ciclo di vita e le sue malattie, la descrizione di un vigneto e del suolo; i termini di degustazione

: esplorare i termini inerenti la viticoltura, la vite, il suo ciclo di vita e le sue malattie, la descrizione di un vigneto e del suolo; i termini di degustazione Wine making red/white/rosè/sparking/dessert: affrontare in maniera dettagliata Il ciclo di produzione del vino, vinificazione, correzioni di cantina, imbottigliamento

red/white/rosè/sparking/dessert: affrontare in maniera dettagliata Il ciclo di produzione del vino, vinificazione, correzioni di cantina, imbottigliamento Wine and food pairing: imparare a descrivere con precisione i termini che devono essere utilizzati nella descrizione del Wine/Food Pairing, oltre ad un piccolo focus anche sulla terminologia inglese riferita agli allergeni, i vini vegan e kosher

COME PARTICIPARE ALLA MASTERCLASS

Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi garantisce anche in questo caso un costo vantaggioso rispetto a quanto presente sul mercato, per agevolare i processi di qualificazione verso l’eccellenza del comparto ricettivo e della ristorazione. L’iscrizione al corso è di sole 150€.

Per aderire basta rispondere a questa mail, si riceverà in risposta un messaggio con tutte le specifiche per l’adesione e le coordinate bancarie per il versamento.