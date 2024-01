Turismo, Pro Loco Vietri sul Mare a Fitur Madrid

“Sul turismo sostenibile l’Italia gioca una grande partita ed il Sud del Paese, i gioielli come la costiera amalfitana, devono essere protagonisti”.



Così Vittorio Mendozzi vice presidente della Proloco di Vietri presente, con una delegazione, alla 44esima edizione del Fitur a Madrid, la fiera internazionale del turismo. All’evento tanti altri operatori di Salerno e della Costiera Amalfitana.

Nove i padiglioni a disposizione dei 152 Paesi espositori, in un’edizione all’insegna degli sviluppi tecnologici del turismo, ma anche della sostenibilità.



Non tendenza, bensì necessità.



“Fitur 2024 – sostengono gli organizzatori – dimostra che il turismo sostenibile non è solo una tendenza, ma una necessità imperativa per garantire un futuro equo alle generazioni a venire, e presenta il riflesso di un’industria con un chiaro orientamento responsabile, evidenziando gli sforzi, gli impegni e i progressi in materia di sostenibilità di destinazioni e aziende”.



A tagliare il nastro del Padiglione Italia il ministro del Turismo Daniela Santanchè, accolto dall’ambasciatore d’Italia Giuseppe Buccino Grimaldi.



Tanti sono stati gli incontri con operatori dell’America latina interessati alla Costiera Amalfitana a Salerno e a tanti altri luoghi della bellissima Regione, nuove opportunità che nascono e realtà consolidate che si rilanciano.