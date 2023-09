SAD “Cava dè Tirreni e Valle dell’Irno”: eletti il Presidente ed i Vice Presidenti.

Dopo i vari esiti negativi dei confronti tenutisi tra le “parti politiche” a capo delle amministrazioni costituenti il SAD “Cava dè Tirreni e Valle dell’Irno”, percorso durato alcuni mesi, ieri finalmente la fumata bianca nell’assemblea che ha eletto Presidente, il Sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, e Vice Presidenti il Sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, ed il Sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma. Con l’elezione dei principali organi statutari di “natura politica” si può finalmente dare seguito a tutti i successivi atti per l’insediamento del principale organo tecnico, ovvero l’Ufficio di Piano, per il quale atto è stata già convocata una nuova Assemblea per il 26 di questo mese. Il risultato raggiunto è di grande valenza sociale perché nel perimetro del SAD “Cava dè Tirreni e Valle dell’Irno” operano tre importanti e strategiche società a totale controllo pubblico nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti dei comuni di loro proprietà: la “Metellia Servizi Srl” del Comune di Cava dè Tirreni, la Fisciano Sviluppo SpA del Comune di Fisciano e la Pellezzano Servizi Srl del Comune di Pellezzano, tutti gestori del servizio di igiene urbana nei comuni citati e che hanno determinato il conseguimento di una RD spinta e ben oltre i parametri di legge oltre al pedissequo rispetto degli assunti di cui all’art.44 della L.R.C. n.14/2016 e ss.mm.ii. circostanza non sempre rilevabile nelle altre realtà territoriali e strutturate per una gestione efficace, efficiente ed economica del ciclo integrato dei rifiuti e servizi accessori connessi ed a garanzia assoluta del pieno rispetto del CCNL di Categoria per le centinaia di maestranze impiegate. Come noto ormai a tutti, questa Organizzazione Sindacale ha da subito assunto una posizione a favore della gestione e del controllo pubblico, ove possibile e consentito dalle norme vigenti, del ciclo integrato dei rifiuti da parte di Società a totale controllo pubblico ed in possesso dei requisiti sanciti dalla legge regionale e dalle norme giuridiche regolanti il settore dell’igiene ambientale.

Per cui rinnoviamo alla Governance dell’EdA Salerno, esempio virtuoso in Regione Campania per quanto fino ad oggi fatto in attuazione della legge regionale 14/2016 e da sempre sensibile ed attento alle istanze sociali caratterizzanti il territorio provinciale sia in materia di gestione e controllo che in materia di salvaguardia e tutela dei livelli occupazionali, di continuare nel grande lavoro di mediazione tra le parti come fatto per il raggiungimento di questo risultato, che dovrà essere da volano anche negli altri SAD dove sono presenti società a totale controllo pubblico, ovvero il SAD “Agro Meridionale”, il SAD “Picentini e Battipaglia” ed il SAD “Costa d’Amalfi”. Da parte nostra, sia chiaro a tutti gli attori istituzionali coinvolti, non molleremo di un centimetro ed useremo ogni strumento che la legge ci mette a disposizione per la difesa del concetto di controllo e gestione pubblica della materia ambientale e del valore aggiunto insito nell’uso di società a totale controllo pubblico per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti.