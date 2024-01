Ricordo dell’ Omocausto – Olocausto: De Rosa affida ai suoi giovani attori il ricordo dello sterminio- firmando testo regia

Pregiudizio e fanatismo alimentarono lo sterminio nazista. Nessuno ha dimenticato: “STRACCI DI MEMORIA“, non a caso, è il titolo del lavoro teatrale di Antonello De Rosa, in scena il 26-27 gennaio alle ore 21,00 e domenica 28 alle ore 19,00 al Teatro LA MENNOLA di via Salvatore Calenda – Salerno. Lo spettacolo si concentra su una pagina taciuta, strappata dai libri di storia. Si chiama “Omocausto” quello inflitto a migliaia di omosessuali ai tempi dello sterminio nazista. Un amaro spaccato che il regista e drammaturgo Antonello De Rosa ha convertito in un suo nuovo lavoro. Lo sguardo sulle atrocità del nazismo e dei campi di sterminio si focalizza su donne, bambini ed omosessuali, i più vessati e condannati dai nazisti. Nei campi di concentramento venivano marchiati con un triangolo rosa cucito sulla divisa a righe: era il simbolo della debolezza della quale erano accusati e che è costata umiliazioni e torture, sperimentazioni pseudoscientifiche e, a circa 7mila di loro, la morte, incidendo del 60% sulla tragedia globale. La pièce teatrale è affidata, per volere di De Rosa ai suoi giovani attori : Peter Zobel, Simona Avallone, Soraya Vicinanza e Maria Russo.

La scena si divide in due campi: nel primo, femminile, c’è una donna che nasconde la propria gravidanza fasciando il ventre sempre di più. A tradirla non sarà la sua pancia ma un’altra deportata. E poi c’è l’altro campo, in cui si spezza il legame tra Thomas e Frank e toccherà a quest’ultimo assistere alla morte del primo che racconterà alla sua platea.

