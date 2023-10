Nata per te, proiezione del film sabato 7 al Delle Arti

“Nata per te” è la storia di Luca e Alba: un uomo e una bambina che hanno disperatamente bisogno l’uno dell’altra, anche se il mondo intorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme.



Il tribunale di Napoli è alla ricerca di una famiglia per Alba, che ha la sindrome di down e, appena nata, è stata abbandonata in ospedale. Luca, single, omosessuale, cattolico, da sempre mosso da un forte desiderio di paternità, lotta per ottenere l’affidamento di Alba.

Quante famiglie “tradizionali” devono dire di no prima che Luca possa essere preso in considerazione?

Può una bambina rifiutata dal mondo diventare il premio di una vita?



Basato sulla vera storia di Luca Trapanese (attuale assessore del Welfare del Comune di Napoli), da cui è nato anche un libro di grande successo edito da Einaudi