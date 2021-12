Iniziative natalizie, il Comune di San Marzano sul Sarno inaugura la rassegna.

Il Comune di San Marzano sul Sarno ha ufficialmente aperto il programma delle iniziative natalizie. Gli eventi patrocinati dall’Ente sono iniziati con l’accensione dell’albero, installato in piazza Umberto I, dinanzi al Comune ed alla chiesa di San Biagio, patrono della città, con il tutto deliziato dal coro dei bambini dell’istituto “Giovanni Paolo II – Anna Frank” insieme al Coro della parrocchia di San Biagio, diretto dal Maestro Pietro Russo.

Il 13 dicembre ,giorno di Santa Lucia, è stato dedicato alla rinascita di piazza Nassiriya, che negli ultimi tempi erano diventata oggetto di episodi di delinquenza e microcriminalità.

Per l’occasione è stato piantata in un’aiuola, adottata dal parroco Don Romualdo Calcide, un ulivo da parte dell’associazione “Ciao Vincenzo”. “L’ulivo è simbolo della pace e dell’amicizia. Questa piazza vuole essere un segno di rinascita e di speranza, che riparte proprio dai bambini”, ha detto la sindaca.

Oltre la bellissima iniziativa della “Scassaria di Santa Lucia”, a cura dell’Associazione Il Cubo di Rosario Miracolo.

Con queste iniziative vogliamo preservare le tradizioni locali, conservando lo spirito natalizio che è tanto caro ai marzanesi”.

Il cartellone di eventi voluto dal Comune continuerà fino al prossimo 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Tra gli eventi in programma ci sono le rappresentazioni presepiali nei cortili di via Veneto, via Manzini e via Oberdan, il il 19 dicembre, il 30 dicembre e il 6 gennaio a cura dell’associazione “Comitato San Marziano”, il 22 dicembre balletto organizzato dalla scuola di danza Swanilda presso il palazzetto dello sport, il concerto di Natale il 26 dicembre a cura del coro della parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire, e il brindisi di Natale dopo la Santa Messa il 24 dicembre a cura dell’associazione “Il Cubo di Rosario Miracolo”.