Generations 4et – Fathers and daughters, Danilo Rea e Roberto Gatto e figlie in concerto il 4 gennaio al Teatro Augusteo

Danilo Rea e Roberto Gatto in quartetto con le figlie Oona Rea e Beatrice Gatto

Giovedì 4 gennaio (ore 21) al Teatro Augusteo di Salerno, in anteprima assoluta per il sudItalia, un imperdibile concerto organizzato dall’associazione Blue in Green. Un live dallagrande intensità emotiva che vede come protagoniste due generazioni di talenti a confronto.

Da una parte due acclamate star del jazz: Danilo Rea, uno dei più talentuosi e celebrati pianisti italiani nel mondo, impegnato tuttora nel tour “Luce” che lo ha visto sinora brillare insieme con Fiorella Mannoia e che lo ha consacrato ormai anche come artista pop; insieme a lui Roberto Gatto, attualmente il batterista italiano di maggior rilevanza internazionale, autore, compositore e talent scout.

Dall’altra parte le due rispettive figlie, Oona e Beatrice, tra le più promettenti voci del panorama jazz italiano, dalle doti artistiche non comuni.

Dunque, un progetto musicale straordinario, emozionante, che nasce da profondi legami professionali e affettivi, come l’antico sodalizio artistico, e non solo, tra due indiscussi fuoriclasse dell’improvvisazione e della ritmica, cui si aggiunge la raffinatezza e la freschezza delle voci delle loro talentuose figlie.

Si crea così una sinergia unica e irripetibile dove il collante in questo caso, oltre l’affetto personale, è la musica che li unisce in maniera naturale e che spazia dai classici della tradizione jazz a rielaborazioni di grandi canzoni per finire con composizioni inedite.

E proprio questo elemento di assoluta novità, il talento e la maestria indiscussa degli artisti protagonisti ed il grande coinvolgimento emotivo dovuto alla “sacralità familiare” di questo progetto, hanno indotto la Blue in Green a mettere in cantiere e proporre questo concerto/evento durante le festività natalizie.

Introduce l’evento la giornalista musicale Valeria Saggese.

