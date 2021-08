 DOROTHY MANZO,  LA BOCELLI VIETRESE,  IN CONCERTO QUESTA SERA AD ALBORI E IL 13 AGOSTO  A MARINA DI VIETRI

Si esibirà in concerto questa sera (giovedì 5 agosto) alle ore 21,00 con un ” Omaggio alla Lirica ” sul sagrato dell’antica Chiesa di Santa Margherita di Antiochia del suggestivo Borgo di Albori, . accompagnata al piano dal Maestro Tatyana Sapensko, il soprano Dorothy Manzo, la giovane cantane lirica vietrese che alla fine di luglio è stata anche una delle finaliste del concorso per accedere al biennio 2021-2023 dell’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici del “Teatro alla Scala” di Milano:” Sono stata selezionata tra 433 cantanti lirici provenienti da tutto il mondo. Solo 92 sono giunti alle ultime fasi eliminatorie e soltanto 23 hanno partecipato poi alla selezione finale che si è svolta al “Teatro alla Scala” di Milano. Purtroppo erano soltanto dieci i solisti che potevano partecipare al biennio di perfezionamento ed io mi sono classificata al dodicesimo posto”. Dorothy si esibirà anche il 13 agosto, alle 20,30, nella piazza di Marina di Vietri, nel concerto “Melodie d’Amore”, accompagnata al piano dal Maestro Antonello Cascone arrangiatore di Andrea Bocelli. “Il 21 agosto invece sarò a Benevento insieme alla cantante Marianna Corrado, dove presenteremo il concerto, “Belle del 900” accompagnate al piano dal Maestro Antonello Cascone e alla chitarra dal Maestro Claudio Romano”, ha annunciato Dorothy . il cui talento è stato scoperto dal Maestro Pietro D’Amico, noto pianista e compositore vietrese, già docente di pianoforte al Conservatorio Martucci di Salerno :” Già da piccola, all’età di sei anni mi piaceva cantare, poi a dodici anni il Maestro D’Amico mi chiese di cantare nella Corale di Vietri sul Mare da lui diretta”. Dorothy è stata anche allieva del Maestro Mariateresa Petrosino al” Liceo Musicale Alfano I” di Salerno ed è stata la prima assoluta a essere ammessa, tra quaranta candidati stranieri, al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli dove per un anno ha studiato con il Maestro Daniela Del Monaco. “ Nel dicembre del 2020 mi sono laureata in Canto al “Conservatorio Giuseppe Martucci” di Salerno, dove ho studiato con il Maestro Filippo Morace”. Dorothy ha anche fatto parte de: ” Le Loving, I tre soprani”, la versione femminile de “Il Volo”, insieme a Sonia Baussano, di Pagani e all‘americana Erin Wakeman dirette dal Maestro Antonello Cascone: con loro Dorothy ha anche duettato con Andrea Bocelli, in un concerto a Ischia e cantato nella trasmissione della Rai ”I Fatti Vostri” accompagnate al piano dal Maestro Cascone e dall’orchestra diretta dal Maestro Demo Morselli. Dorothy ha cantato anche . in Terra Santa, nel “Concerto di Natale da Betlemme”, trasmesso da Rai 5 dal Santuario della Natività di Betlemme, accompagnata alla chitarra dal Maestro salernitano Espedito De Marino “ Cantare in quei luoghi è stata per me una grande esperienza: un senso di pace ti pervade” ha raccontato Dorothy che ha partecipato anche al Concorso Internazionale di Canto Lirico di Ravello dove, arrivata in finale, è stata premiata come la più giovane artista partecipante. Nel 2019 ha partecipato anche al “Caraphatia Festival” in Polonia dov’è stata premiata come migliore personalità del palcoscenico. Il sogno di Dorothy, che adesso sta seguendo un corso di perfezionamento al Conservatorio Martucci, è quello di continuare la sua carriera concertistica e di avere un ruolo importante in teatro come cantante lirica. I suoi miti sono Maria Callas e Anna Netrebko: ” Mi piacerebbe cantare l’opera “Madama Butterfly” di Puccini”. (Foto di Domenico Ciafrone). Pubblicato su “Il Quotidiano del Sud” edizione di Salerno). Aniello Palumbo