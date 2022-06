Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare, venerdì 3 musica dal vivo con la prima tappa del Kiss Kiss Play Summer Live ad Amalfi.

La 66esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia parte con la musica. Svelato il cast del Kiss Kiss Play Summer Live 2022, l’evento in cui la musica più bella suona dal vivo.

L’accesso al concerto è gratuito e consentito sino al raggiungimento della capienza prevista dal piano di sicurezza dell’evento.

L’organizzazione sconsiglia di raggiungere Amalfi in auto/moto e raccomanda l’utilizzo di mobilità via mare. A tal proposito, la compagnia marittima Tra.vel.mar. ha attivato diverse corse aggiuntive al quotidiano servizio della linea intercostiera. Per venerdì 3: Salerno – Amalfi 8.40 – 9.40 – 10.40 – 11.40 – 13.00 – 14.10 – 15.30 – 17.10 – 18.30 – 20.30; Amalfi – Salerno 10.35 – 12.45 – 14.10 – 16.15 – 17.45 – 19.10 – 20.30 – 00.45. Per ulteriori informazioni: 089 872950, www.travelmar.it.

Venerdì 03 giugno 2022 Radio Kiss Kiss sarà ad Amalfi per il primo evento live dell’estate 2022. In occasione della 66°edizione della Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane, Pippo Pelo e Adriana Petro presenteranno la prima tappa del Kiss Kiss Play Summer Live 2022, l’evento in cui la musica più bella suona dal vivo.

Svelato il cast degli artisti che arricchiranno la splendida serata amalfitana, per un grande concerto all’insegna della musica più bella.

Nella suggestiva cornice di Piazza Municipio ad Amalfi alle 22, salgono sul palco Valentina Parisse, Matteo Romano, Follya, Giordana Angi, Sal Da Vinci, Sissi, Riki, Clementino, The Kolors, Francesco Gabbani.

L’evento sarà raccontato in diretta radio attraverso collegamenti durante la giornata e con contenuti esclusivi su kisskiss.it e sui profili Instagram, Facebook e TikTok di Radio Kiss Kiss. Il racconto della serata sui social sarà affidato a Marco e Raf, conduttori del programma “Dedikiss”.

Sul palco anche Lucilla Nele che conduce il programma “STASERA CHE SERIE” e che, per l’occasione, interagirà con il pubblico straniero presente in piazza grazie alle incursioni di Paolo Franceschini e Ciro Limatola, conduttori de “I CORRIERI DI KISS KISS” nascosti tra il pubblico in piazza.

Nel dettaglio i programmi in diretta nazionale:

dalle 16:00 alle 18:00 con il programma I Corrieri di Kiss Kiss con Paolo e Ciro

dalle 18:00 alle 21:00 collegamenti con Stefano Piccirillo

dalle 21:00 alle 24:00 con il programma Io tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo.

