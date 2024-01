Nuttata ‘e sentimento, Pino Mauro domenica 21 al Teatro Sociale Aldo Giuffrè di Battipaglia

Le strade di Napoli, fatte di storie in ogni loro angolo, in ogni loro scorcio. Ognuna di quelle storie è scandita da una sinfonia, un’evocazione in note di sentimenti inscalfibili e travolgenti. È proprio a quella musica che Pino Mauro dedica lo spettacolo “Nuttata ‘e sentimento”, in cui l’artista porta lo spettatore, attraverso melodie e monologhi brevi, alla scoperta della sua vita, legata indissolubilmente alla meraviglia partenopea.

Lo spettacolo, fuori abbonamento del cartellone teatrale 2023/2024 del Giuffré, segue il grande riscontro di “Separati… ma non troppo”, lo spettacolo firmato Paolo Caiazzo sugli amori resi logori dal tempo ma capaci sempre di regalare sensazioni nuove, e anticipa l’arrivo di Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo al teatro battipagliese con “I due papi”, fissato per il 4 febbraio prossimo.

LO SPETTACOLO

Il nuovo spettacolo di Pino Muro è realizzato da un intreccio di canzoni classiche napoletane, canzoni di giacca, racconti e monologhi brevi che sviluppano una suggestiva narrazione, oltre che della vita del cantante, anche della storia della città con le sue sofferenze e le sue numerose espressioni culturali. Le canzoni vengono raccontate duettando con la voce di Rosa Miranda e, con l’ineguagliabile istrionicità di Roberto Del Gaudio, che è anche un virtuoso cantante: un recital intimo, sorta di vorticoso memoriale-musicale. Oltre ai brani citati, che fanno parte della vita e del repertorio di Pino Mauro, l’impalcatura di “Nuttata ‘e sentimento” si fonda, in parallelo, su alcuni classici della canzone napoletana, brani immortali di V. Russo, L. Bovio, di R. Viviani, di S. Di Giacomo, ed anche un omaggio a Pino Daniele.

CAMPAGNA ABBONAMENTI E INFO BIGLIETTI

La campagna abbonamenti, per questa stagione teatrale, s’è già conclusa. Tuttavia è possibile acquistare i biglietti per i singoli spettacoli, anche quelli extra abbonamento, tutti fissati alle 18:30, rivolgendosi direttamente al botteghino del Teatro Sociale “Aldo Giuffré”, in via Guicciardini, 35, i lunedì e il venerdì, dalle ore 10 alle 12, e dal martedì al giovedì, dalle ore 17 alle 20. Dal 15 novembre sarà inoltre possibile acquistare i biglietti anche online, su www.postoriservato.it.