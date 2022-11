Il mito di Fabergé raccontato dal dottor Alfredo De Pompeis  al “Rotary Club Salerno Est”.

“L’anno prossimo le famose uova Fabergé saranno nominate Patrimonio dell’Unesco”. Ad annunciarlo è stato lo studioso napoletano Alfredo De Pompeis, Brand Manager di Fabergé Italia, durante l’incontro organizzato all’Hotel Mediterranea dal “Rotary Club Salerno Est” presieduto dal professor Rodolfo Vitolo. Il dottor De Pompeis ha raccontato che il mito di Fabergé nacque a San Pietroburgo nel 1842 con Gusfav Fabergé:” L’azienda divenne fornitrice ufficiale degli zar della Russia : Alessandro III e poi del figlio Nicola II che donavano le famose uova decorate alle loro mogli in occasione della Pasqua. Fabergè, che divenne gioielliere di corte, realizzò per la famiglia Romanov, cinquantasette uova: sette sono andate disperse, forse durante la Rivoluzione Russa, nel 1917, che spazzò via tutto, compresa l’azienda di Fabergè che, con Peter Carl Fabergé, si trasferì in Germania, poi a Parigi e a Londra dove l’azienda Fabergé ha la sua sede che è di proprietà del “Gemfields Group”, un fornitore leader mondiale di pietre preziose”. Il dottor De Pompeis ha spiegato che sono cinquanta le uova imperiali Fabergè sparse per il mondo:” La collezione più nutrita è quella conservata al Museo di San Pietroburgo, dove ci sono undici uova che adesso sono esposte a Londra, una delle tappe del “tour” che stanno facendo per il mondo. Sette uova sono negli Stai Uniti; cinque sono in varie città europee; tre furono acquistate, negli anni ’50, dalla compianta Elisabetta II Regina d’Inghilterra; altre fanno parte di collezioni private. Anche Alberto di Monaco possiede un uovo Fabergè. In Italia non ce ne sono, però organizziamo spesso delle mostre, come l’ultima, alla Reggia di Venaria Reale di Torino, dove abbiamo esposto sedici uova. L’anno prossimo organizzeremo una mostra al Palazzo Reale di Milano”. De Pompeis ha spiegato che le uova sono tutte decorate e che non hanno grandi dimensioni:” Sono realizzate in oro, coperte da smalti a fuoco meravigliosi. Tutte hanno un significato e al loro interno una sorpresa: il primo fu realizzato per la Pasqua del 1885. Sono di 10 – 12 centimetri”. Le uova Fabergè sono gioielli di alta oreficeria che hanno dei costi notevoli:” Partiamo dai quattromila euro per arrivare a milioni di euro: l’ultimo trovato, nel 2014, che si è scoperto essere il terzo uovo realizzato da Fabergè, è stato comprato da un privato per 35 milioni di euro. Quello realizzato nel 1906, in occasione dell’incoronazione dello Zar Nicola II, con all’interno la riproduzione perfetta della carrozza imperiale, è stato comprato, nel 2011, per 100 milioni di dollari, da un oligarca russo, che lo ha poi donato al Museo di San Pietroburgo”. Ancora oggi la Fabergè produce ogni anno un uovo imperiale:” L’ultimo lo abbiamo dedicato alla serie tv “Il Trono di Spade”: è stato venduto ad un texano per due milioni e mezzo di dollari. Il prossimo uovo, che costerà otto milioni di dollari, sarà dedicato a “007” e lo vedremo nel prossimo film della serie con protagonista l’agente James Bond”. In sala, grazie al gioielliere Andrea Vitolo, sono stati esposti dei gioielli contemporanei e degli ovetti Fabergé, tutti numerati e garantiti per tutta la vita, in tutto il mondo.

Aniello Palumbo