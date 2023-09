Defibrillatore alla Casa del Volontariato, cerimonia sabato 16

Sabato 16 settembre alle 18 inaugurazione di un defibrillatore per la città di Salerno. Il DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) sarà installato in via Patella, 2 (all’altezza di corso Vittorio Emanuele, 80) presso la Casa del Volontariato.

All’inaugurazione saranno presenti: Domenico Credendino (Presidente OTC Campania Molise e fondazione Carisal), Paola De Roberto (Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Salerno) e Agostino Braca (Presidente di Sodalis ETS – Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno).

A seguire saranno proiettati i video “Gianpiero Foglia e Mario Cafaro, testimoni di solidarietà”, consiglieri di Sodalis prematuramente scomparsi, oltre alla consegna di targhe commemorative ai familiari con la presidente di CSVnet, Chiara Tommasini.

L’incontro terminerà con un momento di ascolto dei volontari per la programmazione delle future attività del CSV. Per ottobre è programmato il corso formativo di primo soccorso per il corretto utilizzo del DAE sia per i volontari degli ETS salernitani che per gli addetti al commercio di corso Vittorio Emanuele, un’opportunità di formarsi e di essere parte attiva per tutta la comunità in caso di emergenza.

L’iniziativa è promossa da Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno – Sodalis ETS. Il DAE, posizionato all’interno di una struttura protettiva termoriscaldata, con tutti i materiali indispensabili per il corretto utilizzo, assicurerà alla principale arteria commerciale della città un indispensabile strumento salvavita.