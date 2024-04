Continuano i Racconti del Contemporaneo “Picchi Idda?” Oggi a Palazzo Ruggi d’Aragona i sovrintendenti di Salerno e Avellino, Basilicata, Palermo, Roma si confrontano sul rapporto tra scatti d’autore e patrimonio culturale

Sarà una riflessione corale che vede coinvolte diverse voci istituzionali per un dialogo sullo statuto della fotografia analizzato non solo nella sua dimensione estetica ma, soprattutto, come “dispositivo” di narrazione del patrimonio culturale, dell’identità dei territori e strumento indispensabile per preservarne la memoria. Per questi motivi oggi (4 aprile) alle ore 16, l’incontro a Palazzo Ruggi d’Aragona dal titolo “Scatti d’autore: quando la fotografia incontra il patrimonio culturale”.

Sono invitate a partecipare alla tavola rotonda Raffaella Bonaudo (Soprintendente-ABAP per le province di Salerno e Avellino), Luigina Tomay (Soprintendente- ABAP per la Basilicata), Selima Giuliano (Soprintendente- ABAP di Palermo), Daniela Porro (Soprintendente ABAP di Roma) e Antonella Trotta (Università di Salerno).

Modera la giornalista de “il Mattino”, Erminia Pellecchia.

Doppio appuntamento invece a Palazzo Fruscione venerdì 5. Alle ore 10.30 “Dialoghi” con Paola Aiello (Università di Salerno) e Maria Giovanna Petrillo (Università di Napoli “Parthenope”) che analizzeranno gli aspetti di questa nuova disciplina di studio che analizza la disabilità come un fenomeno sociale, politico, storico e culturale incrociandola con la forma letteraria per realizzarne un innovativo dialogo tematico. Letture di Rocco Ancarola (attore).

Alle 19.30, “Il teatro nelle carceri” con il collettivo Putèca Celidònia in dialogo con Annamaria Sapienza (Università di Salerno). Anche sabato 6 aprile doppio appuntamento a Palazzo Fruscione.

Alle 16 la scrittrice Simona Dolce autrice di “La battaglia delle bambine” (Mondadori) dialogherà con Angela Albarano, fondatrice e direttrice artistica di Libro Aperto Festival.

Alle 20.30 nuovoincontro con i “suoni” di Tempi Moderni, a confronto due generazioni i Dia Libre e Zaund. La settimana si chiude con il consueto appuntamento per i bambini della domenica mattina (ore10.30, Palazzo Fruscione) e con il cinema. Alle 18.30 sarà proiettato “Sicilian Ghost Story” di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Introduce il giornalista Gabriele Bojano.

LETIZIA BATTAGLIA – Una vita. Come un cazzotto, come una carezza è una mostra diffusa dedicata alla fotografa palermitana. L’esposizione, che si terrà fino al 19 maggio, intende mettere in dialogo alcuni siti storico-artistici della città antica con l’arte fotografica di Letizia Battaglia. La mostra è organizzata dall’associazione Tempi Moderni in collaborazione con l’Archivio Letizia Battaglia e la Fondazione Falcone per le Arti ed è curata da Paolo Falcone. Il corpo centrale è allestito nei saloni di Palazzo Fruscione, storico fabbricato del XIII Secolo e nella Chiesa di San Sebastiano del Monte dei Morti. A questi si aggiungono la Corte di Palazzo Pinto, la Cappella di San Ludovico, la Cappella di Sant’Anna in San Pietro a Corte e l’Ipogeo di San Pietro a Corte.

