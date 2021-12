Verifica del gioco scommesse online: un passo verso la tua sicurezza

Ogni casinò online, le cui attività sono regolate dalla legge, esegue la verifica del giocatore, chiamata procedura KYC (Know Your Customer). Se vuoi giocare al gioco scommesse online legale, dovrai passare la conferma dell’identità dell’utente e l’autenticità dei tuoi documenti finanziari.

Il KYC è molto importante sia per il funzionamento di uno stabilimento di gioco d’azzardo che per la tranquillità dell’utente registrato. La verifica dei giocatori impedisce ai criminali di accedere al sito. La verifica dei clienti significa che i loro fondi sono in mani sicure. Se la pagina del gioco d’azzardo non chiede di confermare la tua identità, questo può essere un campanello d’allarme per smettere di collaborare con questo sito.

Perché è richiesta la verifica?

Il KYC è un prerequisito per il funzionamento dei casinò su internet sotto la giurisdizione delle commissioni di gioco. Se l’amministrazione del sito non verifica l’autenticità delle informazioni fornite dai clienti sui loro profili, il casinò può perdere la sua licenza.

Verifica dei dati degli utenti – protezione contro l’attività illegale attraverso i portali di gioco. I clienti spesso usano i servizi del casinò per riciclare denaro illegale. KYC impedisce la diffusione di attività criminali su Internet.

Un controllo del cliente permette nella fase iniziale di eliminare i minorenni a cui la legge proibisce il gioco d’azzardo.

La revisione delle informazioni sul profilo di gioco permetterà ai giocatori di ricaricare il deposito e ritirare il denaro guadagnato senza temere che i loro fondi vadano sui conti dei truffatori.

I dati degli utenti e le loro finanze sono protetti da un protocollo di crittografia. Pertanto, la diffusione dei vostri dati a terzi è esclusa. Inoltre, le informazioni personali sono visibili solo al team di gestione. Né gli altri utenti né il croupier del casinò dal vivo vedranno i tuoi dati personali.

Quali documenti sono necessari da fornire durante il KYC?

I dati principali che i casinò chiedono per il KYC sono nome, età e indirizzo di residenza.

Per confermare che il cliente ha inserito il suo nome e la sua data di nascita durante la registrazione, è necessario inviare una foto del suo passaporto o patente di guida. A volte è necessario fare la foto con un documento in mano.

Il suo indirizzo di residenza è elencato insieme ai suoi cognomi sulla sua bolletta o estratto conto bancario. Anche la sua scansione o foto deve essere presentata. È importante capire che le foto dei documenti devono essere di alta qualità. Bordi tagliati, scansioni sfocate, dove le lettere sono difficili da vedere, non saranno accettate dall’operatore. È meglio assicurarsi subito di aver fatto tutto correttamente per non ritardare il tempo di verifica.

Se giocate al gioco scommesse online per soldi veri e pensate di riempire frequentemente il vostro conto e ritirare le vincite, l’amministrazione del sito potrebbe richiedere la conferma della legalità dei vostri conti finanziari. Il cliente deve fornire i seguenti documenti:

Foto di una carta di credito personalizzata. Fai uno scatto della tua carta con un cognome visibile, le prime e le ultime 4 cifre del numero della carta. La carta deve essere valida.

Conto bancario. Se si ritirano fondi tramite requisiti, si prega di fornire uno screenshot del proprio profilo bancario con il cognome e il codice personale.

Screenshot di un conto nel sistema di pagamento. Se usi Neteller o Skrill per le transazioni finanziarie sul sito, fornisci una schermata della tua pagina personale con la tua e-mail e il tuo nome.

Ora capisci la necessità di fornire dati autentici se vuoi giocare al gioco delle scommesse online. Se ti chiami con il nome di qualcun altro, è improbabile che tu possa giocare per molto tempo, per non parlare dei prelievi.