Vita salernitana 1-7 novembre 2019

vi ricordiamo che venerdì 1 novembre dalle ore 20.30 presso il Foyer cafè, all’interno del Teatro Nuovo di via V. Laspro si terrà il prossimo torneo di burraco

E’possibile aderire sia come singoli che in coppia. Previsti premi per prima e seconda coppia classificata. Costo di partecipazione 10 € incluso un piatto e una bibita a scelta.

Ambiente climatizzato.

Possibilità, su prenotazione, di servizio navetta andata/ritorno organizzato dalla Rete dei Giovani per Salerno.

Per info e iscrizioni: 349 3648905 – 328 5327134

Domenica 3 novembre alle ore 20.30 presso il Foyer cafè, all’interno del Teatro Nuovo di via V. Laspro, inizia la quarta edizione del Cineforum “Sguardi sulla Società” promosso ed organizzato dalla Rete dei Giovani per Salerno.

Il film che sarà proiettato è “ Fa la cosa giusta” di Spike Lee” del 1989 sul tema del razzismo e ingiustizie sociali.

Come nostra consuetudine, al termine della proiezione sarà possibile dibattere, con il pubblico in sala, i contenuti del filmi insieme ad ospiti esperti delle tematiche affrontate dal film; per quest’occasione interverranno Antonio Bonifacio e Marta Chiaradonna tra gli organizzatori della festa dei Popoli e di tante attività del Laicato Saveriano.

Ingresso libero e possibilità di un drink e/o di una degustazione salata o dolce. Ambiente climatizzato.

Possibilità di servizio navetta andata/ritorno organizzato dalla Rete dei Giovani per Salerno prenotando al 347 1981531 – 328 8422929

Info: 328 5327134 – contatto@giovanisalerno.it

Martedì 5 novembre ricorrerà il 2° anniversario dal drammatico sbarco delle 26 giovani nigeriane recuperate senza vita in mare aperto tra la Libia e l’Italia e approdate a Salerno a bordo della nave Cantabria.

Per non dimenticare quella “tragedia dell’umanità” e mantenere vivo il dibattito sull’esodo migratorio nel Mediterraneo, il gruppo di “26 Come in Mare Così in Terra” – l’opera collettiva promossa dall’Ordine dei Giornalisti della Campania con cui i giornalisti salernitani hanno voluto rileggere una delle più drammatiche pagine di cronaca di cui sono stati testimoni – incontrerà gli studenti di 13 istituti del salernitano per riflettere con loro su una delle più scottanti emergenze umanitarie dei nostri giorni.

Nel corso degli incontri, ospitati direttamente nelle sedi degli istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa, ai ragazzi saranno proposti alcuni monologhi dell’opera collettiva di teatro civile (nata da un’idea di Concita De Luca e messa in scena l’8 marzo 2018) con cui le ‘firme’ salernitane hanno idealmente adottato le 26 ragazze provando a dar loro “nuova vita” e consegnare, con la forza delle proprie penne e della propria voce, gli immaginari sogni o pensieri.

Martedì 5 novembre alle ore 19 presso il Circolo Arci Marea in via Capobianco nel quartiere Mercatello incontro aperto a tutta la cittadinanza e lanciare insieme una petizione per fermare il consumo del suolo in città. Uno strumento per unire le singole vertenze di quartiere e per esprimere un’idea di città radicalmente differente dal momento che le tantissime osservazioni al Puc presentate da parte di privati cittadini e di numerose associazioni nel mese di marzo sono state respinte.

Martedì 5 e giovedì 7 ottobre dalle ore 21 alle ore 22 ospitiamo sempre presso il Foyer cafè, all’interno del Teatro nuovo di via V. Laspro, il corso di danze caraibiche (salsa, merengue, bachata) con gli insegnanti Irina Manzo e Stefano Amici.

La prima lezione è sempre considerata di prova e quindi gratuita.

Ed eccezionalmente giovedì 31 ottobre dopo la lezione dalle ore 22 rimarremo insieme agli allievi, e a chi vorrà raggiungerci, per continuare a ballare in maschera a tema Halloween!

Partecipazione gratuita.

Info: 328 5327134 – 335 1765145

Vi ricordiamo che mercoledì 6 novembre dalle ore 21.15 presso il Foyer cafè, all’interno del Teatro Nuovo di via V. Laspro, ha inizio ufficialmente il corso di musica e danza popolare del sud a cura di Raffaella Coppola.

La prima lezione è sempre considerata di prova e quindi gratuita.

Per info e iscrizioni: 328 5327134 – 327 5363882

Giovedì 7 novembre, dalle ore 19 alle ore 20 per principianti, e dalle ore 20 alle ore 21 per allievi intermedi, presso il Foyer cafè, all’interno del Teatro Nuovo di via V. Laspro continua il corso di Balli di gruppo a cura della Docente Lucia, socia della Rete dei Giovani per Salerno: un modo per divertirsi, conoscere, fare attività fisica in un ambiente accogliente ed edificante.

Sono riaperte le iscrizioni al corso di principianti.

La prima lezione è sempre considerata di prova e quindi gratuita.

Info: 328 5327134 – 346 3131896 contatto@giovanisalerno.it

Tutti gli altri appuntamenti:

Fino al 2 novembre, presso l’ex chiesa dei Morticelli in Largo Plebiscito, tre giorni per stare insieme con laboratori, spettacoli e storie di Salerno per conoscere leggende e tradizioni legate al culto dell’amore, e della morte.

Info: info@blamteam.com – 3409066128

Sabato 2 novembre alle ore 21.00, presso il Piccolo Teatro del Giullare di via M. Incagliati, andrà in scena lo spettacolo “Tre volte per amore”, tre casi di cronaca nera riletti dall’immaginazione e dalla penna di Maurizio de Giovanni: tre donne tre donne vittime, colpevoli, innocenti? Tre donne che raccontano il vortice della loro vita, dominata da misteri e passioni. Tre donne che mostrano il loro cuore oscuro. Tre volte per amore. Perché l’amore è assassino, a volte.

Il Cast è composto da Teresa Di Florio, Brunella Caputo e Antonella Valitutti.

Biglietto: € 12,00

Info: 334 7686331 – info@piccoloteatrodelgiullare.eu

Domenica 3 novembre dalle ore 11, in via Tusciano partita di calcio della squadra SAACS finalizzato alla sensibilizzazione alla donazione di sangue e pubblicizzato dall’associazione VOSS (Volontari Ospedalieri Sangue Salerno).

Al termine del campionato la squadra vincente si aggiudicherà la borsa sportiva VOSS.

Info: 089 791556 – info@donatorivoss.it

Domenica 3 novembre alle ore 17.30 presso la Stazione Marittima di Salerno verrà inaugurata la mostra collettiva “Expo Street Pop Art Education: L’arte vista con gli occhi dei bambini”. La mostra, progettata e realizzata dall’associazione Art Experience e curata da Anna De Rosa e Angelo Lazzano, presenta 45 artisti Italiani e stranieri con opere ad altezza del punto di vista dei bambini di 4-5 elementare e di I media.

Alla mostra hanno aderito anche numerose scuole di Salerno

Info: 366 3769496 – artexperiencesalerno@gmail.com

Lunedì 4 novembre dalle 16.30 alle 18 presso la Libroteca “Saremo Alberi” nel quartiere S. Margherita incontro di presentazione dell’iniziativa “Saremo Pop”, un percorso di propedeutica musicale curato da Salerno Alberi e Coro Pop Salerno e rivolto ai bambini dal momento che la musica “in tenera età” stimola concentrazione, socializzazione, sensibilità musicale, espressività, spontaneità e creatività.

Info: 392 6778323 – info@saremoalberi.it

Martedì 5 novembre dalle 16 alle 20 presso il Centro Informagiovani di Salerno in via Porta catena, incontro formativo sulla piattaforma Geecom, la piattaforma gratuita e open source per comunicare sul web ideata e programmata dal nostro socio salernitano Andrea Pastore.

Il workshop si propone di insegnare come si fa a realizzare o a gestire un sito internet e i partecipanti devono essere in grado di navigare in internet in autonomia; è aperto a un numero massimo di 25 persone ed è necessaria la registrazione e un portatile.

Per info e iscrizioni: 089 722543 – info@informagiovanisalerno.it

Giovedì 7 novembre dalle ore 15 alle 19 presso il circolo Arci Marea nel quartiere Mercatello ha inizio il corso di formazione “I campi di concentramento del fascismo e le deportazioni dall’Italia” a cura di Costantino Di Sante, Direttore dell’Istituto storico di Ascoli Piceno e consigliere del Comitato scientifico dell’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” di Milano.

Il primo modulo del corso è propedeutico a capire come e perché i luoghi, le vicende e la memoria dei campi italiani siano stati rimossi per tanto tempo dalla storiografia e dalla nostra storia nazionale.

La seconda parte del corso tratterà delle deportazioni dall’Italia dal 1943 al 1945 a opera dei nazifascisti e del destino dei politici e dei lavoratori italiani che finirono nei campi del Terzo Reich.

La partecipazione è gratuita e alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Il corso di formazione è organizzato nell’ambito dell’azione FAQ di Sodalis CSV Salerno.

Per info e adesioni: 338 6908756 – info@daltrocantoweb.org

Giovedì 7 novembre alle ore 18.30 presso la Libreria Imagine’s Book di Corso Garibaldi presentazione del libro “Buon Natale!” – Terra del Sole Edizioni nell’ambito del ciclo di incontri letterari “In costiera amalfitana.it”.

Interverranno Giovanna Russoniello “Burattini erranti” (Terra del Sole)

Raffaella Mammone “L’Amore è uno soltanto” (Terra del Sole).

Vi informiamo che è stato attivato, in via Tanagro nel quartiere Mariconda, in collaborazione con la Cooperativa “Fili d’erba” il “P.I.T. Mariconda”, un servizio gratuito rivolto a tutti i cittadini con la finalità di favorire l’accessibilità ai servizi, in particolare sociali e socio-sanitari, ed alle opportunità di lavoro e formazione esistenti.

Orari apertura: lunedì – mercoledì– venerdì dalle 9:00 alle 12:00

martedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00.

Vi anticipiamo che è possibile far parte della Giuria popolare alla prossima edizione del Festival del Cinema di Salerno, in programma dal 10 al 16 novembre presso il cine-teatro Augusteo.

Per info e adesioni: 328 9571838 – festivaldelcinema.it/giurie-popolari/

Grazie per l’attenzione e la divulgazione ed invitiamo, come sempre, tutti a pubblicizzarci sinteticamente qui via mail, entro il giovedì pomeriggio di ogni settimana, le proprie attività e le iniziative sociali delle realtà presenti nella nostra città nell’ottica sempre di fare rete senza coltivare solo il proprio orticello e poterle quindi inserire gratuitamente nella nostra newsletter settimanale.

Cordiali saluti

Gianluca De Martino – Presidente Rete dei Giovani per Salerno

Sede sociale: Foyer cafè c/o il Teatro Nuovo di via V. Laspro

Per contatti: 328 5327134 – .giovanisalerno.it

