VINCENZO MARIA ADINOLFI E’ IL NUOVO PRESIDENTE DEL ROTARACT CLUB CAMPUS SALERNO DEI DUE PRINCIPATI

“ Noi possiamo permetterci di essere differenti” è il motto del nuovo Presidente del ”Club Rotaract Salerno Campus dei Due Principati”, il musicista Vincenzo Maria Adinolfi, laureato in Pianoforte al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, e laureando in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli, che ha ricevuto il collare dal presidente uscente, l’ingegner Vitantonio Polito, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” che si è svolta nella “Tenuta D’Amore” di San Mango Piemonte. L’ingegner Polito ha ricordato alcuni dei circa quaranta progetti realizzati nel corso dell’anno sociale: ”Insieme in passerella”, un evento organizzato con Benedetta De Luca, (nominata “Socia Amica” del Club), che ha visto sfilare modelli disabili provenienti da tutta Italia; il progetto “Musica in Corsia” all’Ospedale Ruggi di Salerno; abbiamo tenuto delle lezioni presso il Centro Accoglienza Migranti di Salerno e organizzato convegni sul cyberbullismo nelle scuole”. Il nuovo Presidente Vincenzo Maria Adinolfi ha spiegato il suo motto:” Con le nostre attività rotariane entriamo nella vita delle persone cambiandola, migliorandola: però non dobbiamo dimenticare che i Club sono alla base di tutto. Un Club deve sentire di essere parte di qualcosa, avere un proprio ruolo all’interno dell’organizzazione distrettuale. E’ importante però differenziarsi, distinguersi, perché la differenza è motivo di ricchezza, di crescita”. Adinolfi continuerà i progetti che hanno sempre caratterizzato il Club:” Soprattutto quelli realizzati nell’ambito del Campus universitario dove saranno concentrati i nostri service: già a settembre accoglieremo i nuovi iscritti all’Università dedicando una particolare attenzione agli studenti fuori sede; continueremo anche il progetto “Insieme in Passerella”, il progetto con il “Laboratorio H” dedicato ai diversamente abili e il progetto “Musica in Corsia” che prevede piccoli concerti all’interno del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Salerno.

Il Presidente Adinolfi, decimo presidente del Club Rotaract Campus, ha presentato i componenti del nuovo Consiglio Direttivo: Past President Vitantonio Polito; Vice Presidente Luca Scafuri, Segretario: Bruno Scannapieco; Segretario Esecutivo: Dario Di Domenico; Tesoriere: Mariano Melchionda, Prefetto: Corrado Di Gaeta; Consiglieri: Silvana Lea Artibani, Michele Bellino, Francesco Scognamiglio; Stefano Bifulco. Delegato Social Network: Maria Paola Adinolfi. La Rappresentante Distrettuale Rotaract Mariagrazia Ciccone, ha nominato Consigliere Distrettuale Maria Vittoria Gargiulo e come nuovi componenti del Consiglio Distrettuale Mariano Melchionda e Corrado Di Gaeta. Il Presidente del Club padrino, il Rotary Club Salerno Nord Due Principati, Vittorio Villari ha sottolineato il grande lavoro svolto dal Club Rotaract sul territorio:” Anche nel prossimo anno rotariano realizzeremo dei progetti insieme”.

Aniello Palumbo