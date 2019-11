Salerno Guiscards, il team calcio espugna (0-1) il campo del Caposaragnano all’esordio

Guadagno bagna la prima in panchina con una vittoria: «Dobbiamo concretizzare le occasioni create»

Si apre nel migliore dei modi il campionato di Terza Categoria per la Salerno Guiscards. All’esordio i ragazzi di mister Guadagno, all’esordio ufficiale in panchina, passano con merito sul campo del Caposaragnano. 4-3-3 il modulo di partenza scelto dal tecnico dei foxes che, anche considerate le tante assenze, si affida al tridente formato da Martucciello, Bove e Battipaglia. Al centro della difesa spazio alla coppia formata da Foglia e De Stefano.

L’approccio della Salerno Guiscards è decisamente positivo. Iannone a centrocampo fa girare bene la squadra e nonostante la pioggia e il vento la manovra dei ragazzi cari al presidente Pino D’Andrea è decisamente ariosa e mette in difficoltà i padroni di casa. Dopo un paio di conclusioni dalla distanza, al 18’ la prima vera occasione con Bove che, innescato da Battipaglia, trova la risosta in angolo del portiere Ferrante. Passano dieci minuti e su una verticalizzazione di capitan Iannone, Martucciello a tu per tu con il portiere avversario non trova lo specchio della porta. Con il passare dei minuti la Salerno Guiscards prende bene il campo e dopo una punizione di Coraggio terminata alta, al 38’ trova il gol del vantaggio al termine di una bella manovra corale, chiusa con un tiro-cross di Marino che s’insacca all’incrocio dei pali. Sul finire della prima frazione, poi, dopo un tiro di Iannone che termina di poco a lato, in mischia su un corner il Caposaragnano si rende pericolosa ma i foxes riescono ad arrivare all’intervallo in vantaggio.

Ad inizio ripresa la Salerno Guiscards parte subito forte e nel giro di due minuti tra il 49’ e il 50’ va vicinissima al raddoppio con Bove che prima colpisce il palo e poi trova la risposta del portiere. Il secondo gol sembra nell’aria ma non arriva e così con il passare dei minuti il Caposaragnano prende coraggio e, affidandosi soprattutto ai lanci lunghi dalle retrovie, cerca di rendersi pericoloso. I padroni di casa impensieriscono Fasano soltanto al 74’ ancora su un corner con Lanaro e Coraggio che però non trovano la deviazione vincente. Con i cambi di mister Guadagno, la Salerno Guiscards riprende in mano il match anche se a quattro dal termine un tiro di D’Aponte dal limite mette paura a Fasano. La Salerno Guiscards, però, nei concitati minuti finali, tiene bene il campo, chiudendo in attacco e portando a casa la meritata vittoria.

«Questa partita è stata molto faticosa – ha dichiarato mister Dario Guadagno, alla sua prima panchina ufficiale in Terza Categoria -. Abbiamo tenuto alta la concentrazione per tutti i 90 minuti e penso che abbiamo vinto meritatamente. Al di là di qualche affanno nella ripresa abbiamo sempre tenuto bene il campo, il rammarico semmai è di non aver concretizzato le tante occasioni create anche se alla fine non abbiamo mai rischiato seriamente di subire il pareggio».

Tra i migliori in campo uno dei tanti volti nuovi, l’attaccante Giancarlo Bove: «Era importante iniziare con una vittoria, ci siamo riusciti e ci fa piacere. Il portiere ha fatto due belle parate su miei tentativi, riproverò a far gol già dalla prossima gara. Ci sono tante squadre forti nel girone, ma sono certo che la Guiscards sarà protagonista in campionato».

Caposaragnano-Salerno Guiscards 0-1

Caposaragnano (4-2-3-1): Ferrante, Coraggio, Lanaro R., Milito, Saggese; Siniscalco (14’ Sessa), Galdieri; Durante (62’ Napoli), Gioia (64’ D’Aponte), Iannicelli (83’ Nappa); Lanaro G. A disposizione: Farina, Lamberti, Di Giacomo. All. De Gennaro

Salerno Guiscards (4-3-3): Fasano; Marino, De Stefano, Foglia, Filodoro; Lupo (86’ Lanzara); Iannone, Esposito (65’ Nicastro); Martucciello, Bove (69’ Cavaliere), Battipaglia (81’ Sabia). A disposizione: Antonucci, Crispo, Saggese, Oriente, Nobile. All. Guadagno

Arbitro: Bove di Nocera Inferiore

Rete: 38’ Marino

Note: Ammonito Galdieri (C).

Angoli 2-4 per la Salerno Guiscards.

Recupero 1’ pt, 5’+2’ st.

Ufficio stampa Polisportiva Salerno Guiscards