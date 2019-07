L’Acqua, la Luce, il Tempo, mostra fotografica di Sossio Mormile alla Pinacoteca Provinciale.

La fotografia non sfugge al confronto con altre arti visive e spesso riesce ad offrire esperienze ed opere che restano nel tempo ed hanno valore di bellezza ed immortalità. La passione ed il valore della fotografia si ritrovano nelle opere e nella esperienza artistica di Sossio Mormile, fotografo cavese, docente di fotografia nei corsi promossi del Club fotografico cavese e dal Circolo fotografico Colori Mediterranei di Salerno, che regala in questo inizio d’estate, una suggestiva opportunità per apprezzare opere di arte fotografica. Infatti l’artista espone immagini in bianco e nero e a colori presso i saloni della Pinacoteca Provinciale in via Mercanti a Salerno a partire dalle ore 17.30 del prossimo 11 luglio, giorno inaugurale dell’evento.

L’Acqua, la Luce e il Tempo; è il tema della mostra che evoca la possibilità di adagiarsi con la immaginazione e la visione delle opere su momenti di grande poesia, capaci di creare emozioni forti ed intense. Acqua e la Luce evocano da sole aspetti di magia e di bellezza, mentre il Tempo, destinato inesorabilmente a scorrere e consumarsi, appare qui invece capace di soffermarsi a prolungare la possibilità di vivere tali intensi momenti. E’ lo spirito profondo, il sentimento ultimo delle opere che compongono la mostra, quello di aiutare a convincersi che in fondo la bellezza è ovunque ed è capace di rendersi spiritualità pura ed eterna.

Sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni, fino al prossimo 4 Agosto 2019