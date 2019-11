Francesco Renga ad Atena Lucana venerdì 15.

Sarà “una serata ricca di grande magia”, come assicura lui stesso, quella che Francesco Renga farà vivere venerdì prossimo, 15 novembre, al Gran Teatro Paladianflex di Atena Lucana (SA), prima tappa in Campania de “L’altra metà Tour” con cui l’artista sta presentando nei teatri di tutta Italia il suo ultimo disco di inediti e i suoi più grandi successi di repertorio.

“Il fascino e la bellezza del teatro, la vicinanza fisica con il pubblico. Poterlo guardare in faccia, toccarlo, sentirlo. E sapere che loro possono fare altrettanto. Lo spettacolo che stiamo costruendo è pensato proprio per questo, per vivere una serata ricca di grande magia”.

Uno spettacolo, dunque, pensato per i teatri, in una dimensione più intima per abbracciare tutto il suo pubblico e miscelare tutti i vari momenti della sua carriera in un percorso armonico, un racconto che parla dei suoi 30 anni di canzoni, un viaggio musicale e umano carico di emozioni.

“Porterò in scena – racconta l’artista – un vero e proprio spettacolo: dalla scenografia, pensata in maniera coerente con il progetto discografico, figlia di questo progetto, alla scaletta ai vari momenti che si susseguiranno in questo concerto. Lo spettacolo sarà attraversato da un file rouge, un tema conduttore che non sarà solo l’amore”.

In scaletta naturalmente anche i brani estratti dal suo ultimo e ottavo disco di inediti “L’altra metà”, album composto da 12 brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo che rappresenta l’altra metà della vita, della storia, della musica di Francesco Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche.

Accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso), Renga sorprenderà il suo pubblico con uno spettacolo coinvolgente, grandi emozioni e una scaletta tutta nuova e molto ricca, in cui le indimenticabili hit del suo repertorio si mescolano ai brani estratti dal suo ultimo disco in un unico racconto live..

INFO UTILI “L’Altra Metà Tour” è prodotto e organizzato da Friends & Partner, la tappa ad Atena Lucana è a cura di Anni 60 produzioni. I biglietti per lo show sono ancora disponibili sul sito di TicketOne e nei punti vendita abituali. Per l’appuntamento al Gran Teatro Paladianflex, tre i settori di platea numerata disponibili (con prezzi da € 40,00 a € 55,00 comprensivi di diritti di prevendita). I biglietti saranno acquistabili anche direttamente presso il Botteghino del Gran Teatro Paladianflex aperto il giorno stesso del concerto a partire dalle ore 18. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21. Per informazioni sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

Il Gran Teatro PalaDianflex è una struttura polivalente di 2.100 mq coperti, su uno spazio di circa 6.000 mq, ha una capienza di 2.000 persone in piedi e di circa 1.500 in allestimento teatrale con tutti posti numerati; è dotata di tutti i comfort per gli spettatori, perfettamente condizionata d’estate e ben riscaldata d’inverno, dotata di un accogliente foyer d’ingresso con bar e guardaroba. È inoltre dotata di un parcheggio privato e custodito di circa 15.000 mq, ed è posizionato a soli 600 metri dall’uscita di Atena Lucana dell’Autostrada Salerno – Reggio Calabria.