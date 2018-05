Eboli Legge, martedì 15 al Bar Fortuna Corrado De Rosa con L’uomo che dorme.

Leggere come gesto quotidiano, come bere una caffè appena svegli o per dare ritmo alla giornata. È sulla scorta di questo concetto che “Eboli Legge”, il progetto di promozione della lettura messo in campo dall’amministrazione comunale che dallo scorso febbraio porta i libri, gli autori e i lettori in luoghi non abitualmente vocati alla lettura, fa tappa al bar. Nello specifico al Bar Fortuna, di piazza XXV Aprile, da sempre uno spazio aperto alla sperimentazione artistica e culturale che martedì 15 maggio alle ore 18.30 ospiterà la presentazione de “L’uomo che dorme”, l’ultimo romanzo dello psichiatra salernitano Corrado De Rosa. L’appuntamento si svolge nell’ambito del secondo ciclo di “Eboli Legge” che prosegue nel solco della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, promossa dal Centro per il Libro e la Lettura con un intero mese di iniziative diffuse sul territorio cittadino.

Edito da Rizzoli, “L’uomo che dorme” ha come protagonista il dottor Antonio Costanza, psichiatra, un quarantenne irrisolto, specchio di una generazione disincantata e insicura, coinvolto nell’indagine su un killer seriale. Fa da sfondo la città di Salerno con “l’odore di salsedine e di alghe”, il porto, il corso, i vicoli del centro storico che diventa custode, e complice, della vicenda che percorre le strade tortuose dell’animo e della mente umana. Un noir che entra a pieno titolo nel mondo della narrativa di genere ma in modo del tutto personale, omaggiando anche i classici; una commedia nera che appassiona e fa riflettere col sorriso.

Nel corso dell’ appuntamento, introdotto da Maria Vita Della Monica, ideatrice e coordinatrice di Eboli Legge, dialogherà con l’autore la giornalista Barbara Landi. Previsti gli interventi di Angela Lamonica, assessore all’ Istruzione e di Massimo Cariello, sindaco di Eboli.

A margine della presentazione, degustazione di birre artigianali e abbinamenti gastronomici a cura di Bar Fortuna. Sarà, inoltre, possibile acquistare il libro presso il book corrner allestito, per l’occasione, da Mondadori Point Eboli.

