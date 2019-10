Banzano-Olympic Salerno 0-0. Un tempo a testa inchiod

Inizia con un pari a reti bianche l’avventura dell’Olympic Salerno nel girone D di Prima Categoria. A Montoro, contro quel Banzano che lo scorso Maggio chiuse ai colchoneros le porte dei play-off, i biancorossi di Enzo De Sio dominano la prima frazione di gioco con buone trame poi calano alla distanza e vengono tenuti a galla dalla reattività di D’Arienzo. Il confronto, preceduto dal minuto di raccoglimento per il patron del Sassuolo Giorgio Squinzi, vede i salernitani partire col piede sull’acceleratore e sfiorare il bersaglio grosso in diverse circostanze: ci provano Anastasio e D’Amico ma le occasioni più nitide capitano sui piedi di Fabio Pifano. Il centrocampista ospite prima calcia fuori misura la respinta della traversa sul calibrato piazzato dello specialista Mazzeo, poi non riesce a risolvere un groviglio in piena area irpina su azione d’angolo. Nella ripresa viene fuori la compagine di casa che prende campo e tiene sull’attenti la difesa avversaria. Oliva e Faggiano, già pericoloso sul finale della prima frazione, sciupano da posizione favorevole ma l’occasione più lampante capita sui piedi di Troisi che si fa letteralmente ipnotizzare da D’Arienzo. L’Olympic si riaffaccia dalle parti di Trifone solo negli ultimi istanti con Eugenio Condolucci senza impensierire più di tanto il portiere locale.

TABELLINO

BANZANO: Trifone M., Milano, De Stefano M., Della Valle (5′ st Martucci), Trifone L., De Stefano L., Oliva (25′ st Lauro), Carullo (40′ st Penna), Natale (10′ st Parmigiano), Troisi, Faggiano. A disposizione: Delli Priscoli, Nicolini, Vignola, De Maio, Bagnara. Allenatore: Giaquinto

OLYMPIC SALERNO: D’Arienzo, Bosco, D’Amico, Pifano F., Acquaviva, Trimarco, Pifano M. (29′ st Paolini), Contente (5′ st Viviano), Mazzeo, Amato (20′ st Condolucci A.), Anastasio (44′ st Buonomo). A disposizione: Lamberti, Malangone, Albini, Viscido. Allenatore: De Sio

ARBITRO: Petti di Nocera Inferiore

NOTE: Giornata nuvolosa. Ammoniti Della Valle, Trifone L. (B), Trimarco, Paolini (OS).

