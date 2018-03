IL BALLERINO SALERNITANO GABRIELE MANZO SUL PODIO PIU’ ALTO DEL GRAND PRIX DE PARIS

Il noto ballerino salernitano Gabriele Manzo, nato a Vietri sul Mare, si è classificato al primo posto, nella categoria “Urban”, alle finali del Festival Internazionale di danza più conosciuto in Europa: “Let’s Dance” che si è tenuto il 3 e 4 marzo nella Grande Halle de la Villette di Parigi ed è terminato con il “Gala du Grand Prix de Paris” durante il quale si sono esibiti, mostrando il loro talento, i 25 migliori ballerini professionisti preselezionati in tutta Europa. “Le selezioni italiane si sono tenute il 28 gennaio a Roma” – ha raccontato Gabriele Manzo tornato ieri da Parigi – “ Le selezioni si sono svolte anche in altre nazioni europee e per ogni nazione sono stati scelti solo cinque ballerini che hanno gareggiato insieme a me davanti a tantissimi spettatori ad una giuria composta da prestigiosi direttori artistici di compagnie di danza e di coreografie provenienti da ogni parte del mondo. Partecipare a questa manifestazione è stato molto importante per me perché il Grand Prix de Paris è un importante trampolino di lancio per ballerini che sono diventati famosi a livello internazionale. Ringrazio Redda Boucherfe per avermi dato la possibilità di partecipare a questo importante evento, la mia famiglia e i miei fans che mi hanno sostenuto con calore ed entusiasmo durante la competizione”.

Grande emozione per Gabriele Manzo nonostante sia ormai abituato a ricevere premi importanti: il 2 dicembre dello scorso anno, infatti, ha ricevuto nella “ Sala delle Armi” del CONI, a Roma, dal Presidente Malagò una medaglia d’oro durante la manifestazione organizzata dal CONI riservata a oltre trecento campioni italiani di vari sport che in vari gare sportive internazionali hanno portato sul podio la bandiera italiana:” Mi gratifica molto rappresentare la mia Nazione” – ha affermato con orgoglio Gabriele Manzo che si è fatto conoscere a livello nazionale per aver partecipato, nel 2009 , come ballerino di hip hop, alla nona edizione del programma di Maria De Filippi: “Amici” con Emma, Stefano e Pierdavide Carone. Gabriele Manzo ha anche vinto per tre volte il Campionato Italiano FIDS ed è stato Vice Campione d’Europa di Danza Sportiva IDO, nella categoria Hip Hop:” Ho anche gareggiato al mondiale e sono stato premiato come miglior ballerino agli Italian Sport Awards. Faccio parte del Club Azzurro”. Il ventisettenne atleta e artista vietrese, è insegnante internazionale di danza, insegna in vari meeting italiani e internazionali e in alcune scuole di danza del territorio come la “ Danse Ensemble di Cava Dè Tirreni: “Ho anche aperto a Vietri sul Mare una mia scuola di danza che si chiama “House of dance”. Per lui la danza è vita: “Per me, ma penso anche per gli altri ballerini, è una grande gioia vedere che la danza nel tempo sia diventata uno strumento di conoscenza, di condivisione d’idee, una forma di crescita e di arricchimento interiore; quando danziamo in noi, c’è una forte carica emotiva che riusciamo a trasmettere agli altri attraverso il movimento del nostro corpo: questa è Arte”. (FOTO DI NORA HOUGUENADE).

Aniello Palumbo