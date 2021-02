Trucillo apre coffee shop al Dubai World Trade Center.

Diffondere la cultura autentica del caffè, attraverso la qualità del prodotto e la condivisione di know how: è la mission di Trucillo, che è presente all’estero in 40 paesi, un mercato globale da cui deriva il 60% del suo fatturato, e che ora rafforza la sua presenza a Dubai, mercato dinamico e in forte crescita. Il Secondo “Caffè Trucillo” nella capitale degli Emirati Arabi ha aperto i battenti a gennaio nel centro pulsante dell’economia degli Emirati, la sede del DWTC – Dubai World Trade Center.

Il Medioriente si conferma dunque un mercato attento al caffè Trucillo e al gusto italiano, che resta in cima ai desideri del pubblico internazionale anche durante la pandemia. Questa nuova apertura a Dubai segue la prima ad Al Seef, cuore culturale ed economico del Paese, e fa parte di un più ampio piano avviato nel 2019 con Arabian Horeca, la società del gruppo MHAO di Mohamed Hareb Al Otaiba dedicata in modo particolare allo sviluppo del food&beverage nei consumi fuoricasa della regione, con prodotti di alta qualità e nuovi concept, soluzioni tecnologiche innovative e servizi integrati. L’obiettivo del partner locale è quello di dare una chiara indicazione di brand understanding, loyalty e appeal a una clientela altamente sofisticata e di nicchia, approccio con cui ha già introdotto diversi brand premium internazionali non solo negli Emirati ma anche in altri Stati del Golfo. Arabian Horeca è parte di MHAO Group, società di general trading fondata nel 1946 dalla famiglia Al Otaiba, una delle più antiche e influenti nella storia degli Emirati Arabi Uniti. Dagli avi commercianti di perle, oggi il Gruppo è operativo in diversi settori: dai trasporti alla tecnologia, dal food&beverage al retail, passando per la nautica, l’arredo e i servizi.

“Il pubblico locale è ben consapevole del valore differenziante che un brand italiano porta con sé ed è aperto a provare nuovi prodotti. Siamo orgogliosi di parlare di “tradizioni italiane” al nostro pubblico attraverso il brand Trucillo – afferma Mohamed Hareb Al Otaiba, presidente di MHAO Group, partner del progetto negli Emirati Arabi. “Noi, come Trucillo, cerchiamo sempre di essere un passo avanti nell’innovazione e costantemente impegnati a coinvolgere le nostre comunità con la qualità. Questo ci avvicina. Trucillo è uno dei marchi di caffè più apprezzati in tutto il mondo e il loro caffè ci aiuterà nella missione di ispirare le comunità locali avvicinando le persone a cibi e bevande autentici. Il nostro obiettivo è di fare di Trucillo un protagonista indiscusso dell’horeca negli EAU.”

Qualità e presidio diretto di tutta la filiera produttiva, dal chicco alla tazzina, innovazione continua, immagine schietta e comunicazione trasparente, sono gli ingredienti del concept #trueitaliano di Trucillo, che piace particolarmente all’estero, dove l’unico driver del successo resta la qualità altissima del prodotto, il caffè senza fronzoli. “Questo è l’approccio che ci ha permesso di essere presente con il nostro prodotto in prestigiose location, sia sul nostro territorio che all’estero. La nostra attività si concentra particolarmente nel canale fuoricasa e abbiamo condiviso con grande convinzione il progetto di Arabian Horeca, che ci permette di costruire insieme uno spazio fisico in cui far vivere l’esperienza autentica del caffè all’italiana” dichiara Antonia Trucillo, marketing manager dell’azienda italiana. “Crediamo nel dialogo e nella contaminazione tra linguaggi e logiche anche apparentemente lontani e per questo miriamo a valorizzare il ruolo sociale del caffè, da sempre associato all’incontro e alla relazione. È questo il nostro modo di portare il know how e il concept italiano del caffè nel mondo e siamo particolarmente orgogliosi che MHAO Group abbia scelto noi tra tanti players italiani.”

Il progetto di sviluppo della catena dei coffee shop Trucillo a Dubai è stato rallentato dalla pandemia, ma entro il 2021 inizieranno i lavori per l’apertura di tre nuovi punti vendita in tre location esclusive: il lussuoso parco residenziale South Village con annesso golf 18 buche; lungo la Sheikh Zayed Road tra le strade più sceniche di Dubai, parallela alla costa e costellata da altissimi grattacieli; e sul Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard, il viale che circonda la downtown con il celebre Burj Khalifa.