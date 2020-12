Terra Orti rappresenta la Campania al mercato Campagna Amica di Brescia.

Terra Orti, nonostante il contesto critico di un anno con caratteristiche senza precedenti, ha tagliato il 18 dicembre 2020 un altro traguardo: è stata inaugurata l’area espositiva dell’Organizzazione Produttori nell’ambito del mercato contadino coperto di Campagna Amica a Brescia, progetto che mira a valorizzare il lavoro dei produttori rendendo sempre più immediata la relazione con il consumatore.

Anche a Brescia apre il mercato agricolo coperto di Campagna Amica – ha dichiarato il Presidente Prandini inaugurando il mercato della sua città – Un luogo di socialità, di rapporto diretto tra produttori e consumatori, dove possiamo raccontare il sacrificio e il lavoro quotidiano che stanno dietro i prodotti della nostra agricoltura, spiegando la distintività del nostro agroalimentare. Questo è lo spirito di Coldiretti: stare in mezzo alla gente, a contatto con le persone, per trasmettere ciò che caratterizza il modello italiano dal campo alla tavola.

L’evento, semplice, ma significativo e simbolico per una città che ha bisogno di scelte incoraggianti dopo essere stata duramente colpita dalla pandemia la scorsa primavera, è stato soddisfacente per Terra Orti, che ha voluto proporre nel punto vendita una selezione di prodotti rappresentativi della Piana del Sele e a di tutta la Campania, portando anche un pezzo delle tradizioni di Natale delle terre del Sud.

Siamo orgogliosi di essere ancora una volta parte integrante dell’ambizioso progetto di Coldiretti, come già avvenuto per il mercato coperto di Napoli della scorsa estate– ha dichiarato il Presidente di Terra Orti Alfonso Esposito-è importante che i nostri produttori abbiano visibilità di livello nazionale e internazionale. È fondamentale soprattutto in questa congiuntura socioeconomica, cogliere ogni opportunità per rendere concreta la crescita dei nostri associati e della società cooperativa nella sua interezza.

Per maggiori informazioni:

www.terraorti.it

Facebook @terraorti

Instagram www.instagram.com/terra_orti

Telefono: 0828 601213 Fax: 0828 600103