Sala Varese 1930 aiuta le famiglie in difficoltà.

“IO NON RESTO A CASA”. È con questo motto che il giovane imprenditore salernitano, Ottavio Gabriel Sorrentino ( Sala Varese 1930 ed Exclusive Catering srl ) ha deciso di affrontare la quarantena in maniera produttiva, allestendo uno spazio raccolta di alimenti presso la storica location ristorante salernitana, Sala Varese 1930; un’azione di solidarietà destinata alle famiglie e alle persone in difficoltà.

Coadiuvati dalla Croce Rossa Italiana, che cura la distribuzione dei generi raccolti, l’operazione riceve complimenti e applausi.

“Ringrazio per gli applausi e i complimenti ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti affinché più persone possano superare questo periodo di crisi in maniera dignitosa e serena. Ringrazio di cuore tutti i salernitani che sapevamo avrebbero risposto alla grande all’inizitiva ed i risultati raggiunti stanno superando le aspettative”, queste le parole del manager della Sala Varese 1930, sita in lungomare Trieste 218/220, Salerno.

L’imprenditore Ottavio Gabriel Sorrentino ha dimostrato che anche in tempi bui, l’amore per il prossimo è il principio solido alla base della nostra società.

Per dare il vostro contributo all’iniziativa contattate l’organizzatore alla pagina

https://www.facebook.com/salavarese1930