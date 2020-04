Proposte per la stagione balneare 2020.

dal Coordinamento Nazionale Mare Libero riceviamo e pubblichiamo

Nel dibattito pubblico che si sta sviluppando attraverso i mezzi di comunicazione

circa le modalità di gestione della fase di ripresa di molte attività, un posto centrale è

occupato dalla modalità di fruizione delle spiagge per la stagione estiva nel rispetto delle

prescrizioni igienico-sanitarie per il contrasto al contagio da Covid19. Stiamo assistendo

alla manifestazione di posizioni imprenditoriali e di una parte della politica che, nella fretta

di ritornare ad una (discutibile) normalità, non tengono conto in alcun modo

dell’importanza di garantire spazi liberi a tutti i cittadini per poter godere del mare e delle

spiagge per migliorare e rafforzare la propria salute.

L’emergenza non deve diventare il pretesto per continuare ad ignorare le gravi

questioni riguardanti l’illegittimità delle concessioni balneari in essere per contrasto con le

norme euro-unitarie, ribadita in tutte le sedi giurisdizionali. La pandemia ha comportato un

comprensibile slittamento dell’iter legislativo di riordino delle concessioni che tuttavia in

alcun modo può trasformarsi nella promozione di fatto della categoria degli imprenditori

balneari al rango di unici gestori delle spiagge. Ciò sarebbe il preludio inevitabile alla

privatizzazione della costa italiana, che diventerebbe così un semplice vettore di business

dimenticando la sua funzione primaria di bene comune naturalistico e il diritto alla libera

accessibilità al mare e alle spiagge, per loro natura destinati alla libera fruizione collettiva.

Premesso che quanto qui esposto è da intendersi subordinato alla possibilità

effettiva che lo stato di propagazione della pandemia consenta in qualche forma l’apertura

della stagione balneare, si delineano le seguenti proposte:

1. Partecipazione al confronto con le istituzioni pubbliche

I cittadini attraverso le organizzazioni sociali che ne sono espressione, tra queste il

Coordinamento Nazionale Mare Libero Aps, devono poter partecipare al confronto

istituzionale in materia di gestione del demanio e delle spiagge, confronto fino ad

oggi limitato ai soli concessionari balneari, certamente più organizzati ma che

rappresentano un punto di vista parziale della questione spiagge. Chiediamo, anche attraverso videoconferenza, di poter interagire ad ogni livello con il decisore

politico in questa delicata fase affinché siano rappresentate anche le esigenze dei

cittadini attraverso un momento di confronto contestuale, dialettico e costruttivo.

2. Costituzione di un osservatorio nazionale sulla gestione del demanio

quale luogo permanente di confronto tra tutti i soggetti interessati incluse le

associazioni ambientaliste, dei consumatori e in difesa del mare e delle coste.

3. Trasparenza

In attesa che si stabilisca se e in che modalità la stagione balneare possa avere

inizio, aspetto che dipenderà dall’efficacia delle misure fin qui messe in campo per

limitare i contagi, è intanto opportuno avere la percezione dell’impatto economico

ed occupazionale che avrebbe un’eventuale sospensione (o rimodulazione) delle

attività connesse alla balneazione.

È pertanto importante che tutte le società concessionarie forniscano ai Comuni dati

verificabili sui rapporti di lavoro instaurati e sull’ammontare del fatturato

relativamente all’ultima stagione. Con i dati così rilevati, sarà più semplice per il

Governo attuare un piano strategico che tenga conto e sappia commisurare le

diverse esigenze in campo; tali dati saranno utili, inoltre, per poter stabilire un

criterio di ripartizione di eventuali benefici disposti dallo Stato per l’anno in corso.

4. Spiagge libere in sicurezza.

adozione di misure per il rafforzamento della capacità di gestione pubblica del

demanio marittimo da parte dei comuni costieri o degli Enti gestori e lo

stanziamento di risorse per garantire servizi minimi e vigilanza, e ove necessario,

per l’accesso contingentato alle spiagge e alla balneazione, ove indispensabile,

attraverso sistemi pubblici e trasparenti.

5. Contributi ai comuni costieri per istituire, attraverso convenzioni con la protezione civile e con associazioni di volontariato selezionate e adeguatamente formate, servizi di vigilanza sulle spiagge per verificare l’assenza di occupazioni abusive di suolo e violazione delle misure di sicurezza per il distanziamento e igienico sanitarie, idonee ad arginare la diffusione

del virus Covid .

6. Progetti comunali per l’impiego dei percettori del reddito di cittadinanza,

previa apposita formazione e protezione individuale, nei servizi di vigilanza sul

rispetto delle misure di sicurezza Covid e nella gestione dei servizi minimi sulle

spiagge. In tal senso si chiede di predisporre le linee guida ministeriali per l’avvio

dei progetti.

7. Distanza minima tra i raggruppamenti stabilita a livello nazionale.

Fissare in almeno 4 metri la distanza minima tra i margini esterni di ciascun

raggruppamento familiare/ombrellone e l’altro ovvero in quella misura minima

ritenuta idonea da parte del mondo medico-scientifico a proteggere la sicurezza

delle persone, garantendo l’esistenza di corridoi liberi di almeno un metro e mezzo

tra una postazione e l’altra;

8. Rimozione strutture non indispensabili.

Ordine di rimozione di tutte le strutture amovibili autorizzate nelle aree in

concessione non indispensabili all’offerta dei servizi minimi di balneazione , al fine di

liberare spazi più ampi possibili per garantire le distanze di sicurezza tra le persone;

9. Sospensione temporanea della esclusività della concessione demaniale

marittima per uso turistico-ricreativo

Qualora una disomogenea e/o non equilibrata ripartizione degli arenili tra spiagge

libere/libere con servizi e spiagge in concessione potrebbe non garantire a tutti i

cittadini una equa possibilità di fruire in sicurezza di uno spazio minimo di spiaggia,

sarà obbligatorio prevedere, da parte dei Comuni o degli Enti gestori, la

temporanea sospensione del carattere esclusivo della concessione e l’uso dello

spazio in concessione, in tutto o in parte, per la libera fruibilità pubblica. Al

concessionario spetterà in tal caso una proporzionale diminuzione canone,

determinata in accordo con le autorità competenti.

In conclusione, il Coordinamento Nazionale Mare Libero vuole esprimere

l’auspicio che, pur se nella tragedia, questa possa essere l’occasione per pensare

ad un rapporto meno invasivo con il soggetto Mare, per riscoprire un contatto più

diretto con la Natura, per avviare, in definitiva, una progressiva trasformazione di

ciò che nel senso comune si intende come turismo balneare con attività più

rispettose degli ecosistemi del mare e alle spiagge.