Partito il Gusta Minori 2020.

GustaMinori c’è, non si ferma.

Ringraziamo i tanti che in queste ore continuano a confermaci la loro fiducia. L’organizzazione viene incontro alle esigenze di tutti e comunica che coloro i quali avevano la prenotazione per gli spettacoli di Drama Antiquis, in programma ieri sera, presso la Villa Romana di Minori, ma annullati a causa della pioggia, potranno riprenotarsi chiamando oggi al numero di telefono 089 8541609 dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16, scegliendo tra gli appuntamenti delle ore 20,50 e delle 23,20 sia di questa sera, Sabato 12 Settembre che di Domani, Domenica 13 Settembre.

Dunque oltre agli spettacoli in programma alle ore 20; alle ore 21,40 (per esigenze di orario lo spettacolo delle 21,15 inizieràalle 21,40); alle ore 22,30, sia questa sera che domani sera ci saranno 2 repliche in più rispetto al calendario iniziale (alle 20,50 e 23,20).

Ringraziamo tutti i cittadini, i turisti, gli affezionati del GustaMinori.

L’attesa contribuisce alla crescita della curiosità soprattutto dinanzi ad eventi innovativi e di alto profilo tecnico e culturale. Grazie di cuore a tutti. Vi aspettiamo con sorriso alla Villa Romana di Minori per entrare in quell’atmosfera di ben 2000 anni fa!