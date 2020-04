Nasce “Granammare Delivery”, da domani la pizza “gourmet” a casa. Un impasto e un forno dedicato per una pizza buona come quella mangiata al tavolo.

Granammare recepisce la nuova ordinanza regionale, che autorizza le consegne a domicilio per le attività di ristorazione, e lancia a partire da domani 30 aprile “Granammare Delivery”, il nuovo servizio che porterà le originali creazioni dei suoi maestri pizzaioli direttamente a casa.

Per questo nuovo modo di assaporare la qualità del prodotto – far provare la pizza gourmet a casa come se fosse mangiata sul posto – i pizzaioli di Granammare hanno elaborato uno speciale impasto pensato apposta per il consumo fuori dal ristorante, caratterizzato da una idratazione leggermente ridotta e da un equilibrio della temperatura del forno sapientemente calibrato, in modo da garantirne la fragranza durante il percorso fino a casa dei clienti. Anche le materie prime dell’impasto vengono selezionate appositamente, perché viene utilizzato un mix di farine ottenute da grani a basso tasso glicemico e alla giusta gradazione per la consegna.

Inoltre, per le pizze a domicilio viene utilizzato un forno dedicato esclusivamente alla cottura per modalità delivery, allo scopo di ottenere la cottura ideale. Tutte le fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna si svolgono nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie ordinarie vigenti.

A tal proposito, oltre al numero di telefono 089 2099317, è stato attivato il numero whatsapp per le consegne 334 7451241.

“Sin dalla nostra apertura ci siamo caratterizzati per l’eccellenza e qualità dei nostri prodotti. Non volevamo deludere le aspettative e ci siamo strutturati al meglio per far provare la nostra pizza ai cittadini salernitani – spiega il general manager Paolo Nobile – “ci apprestiamo a vivere una nuova fase, nella quale la convenienza del servizio a domicilio non può andare a discapito della qualità delle materie prime. Il nostro concept consiste nel proporre abbinamenti tra pizze e fritti originali anche per il delivery, per far vivere la stessa esperienza di gusto del ristorante anche restando a casa”.

Il menu delivery, disponibile al link www.granammare.it /delivery , è ricco e fantasioso, infatti si può scegliere tra le classiche Margherita o Napoletana e le più ricercate come Alchimia, Oro Giallo, Normanna, #PizzaioloDentro e Siciliana Sbagliata, per citare qualche nome. Non mancano i fritti per un perfetto abbinamento in stile Granammare.