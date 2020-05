Mo Veng’, a Bellizzi e Battipaglia la pizza d’asporto ad alta digeribilità.

Mo Veng’, nasce a Bellizzi nel 2018 in via Sivio Pellico 3, per poi aprire,

a fine 2019, un nuovo punto vendita a Battipaglia in Via Belvedere 239, La pizzeria offre

prettamente pizza d’asporto con eventuale consegna gratuita a domicilio, sebbene sia possibile consumare i prodotti, preferibilmente su prenotazione, anche nelle salette di degustazione appositamente predisposte nei locali.

L’esperienza maturata nel tempo ha consentito a Mo Veng’ di realizzare una pizza buona e leggera, ad alta digeribilità, utilizzando un blend di farina ricca di germe di grano e fibre solubili con un ridotto impatto glicemico e una lunga maturazione dell’impasto.

Fattori che influenzano positivamente la digestione riducendo il senso di pesantezza e l’insorgenza della sensazione di sete presenti dopo aver mangiato la pizza.

Oltre all’alta digeribilità della pizza, gli elementi che hanno decretato il successo della formula Mo Veng’ sono l’economicità dei prezzi, resi possibili dalla semplicità delle preparazioni, tutte legate alle tradizioni locali, e dagli ingredienti che arrivano direttamente dal territorio circostante e dalla certezza di ordinare e mangiare in tempi veloci una pizza sempre appetitosa e fumante.

Forte del grande consenso di pubblico ottenuto Mo Veng’, è in procinto di inaugurare un nuovo punto vendita al centro di Battipaglia in Via Mastrangelo 8, dove verrà offerta anche la pizza senza glutine.

“Siamo molto felici di portare a compimento il nostro progetto su Battipaglia con l’apertura

della nostra seconda pizzeria in città” spiega Mauro Vitolo, Amministratore della Belvedere S.r.l.s. proprietaria del brand.

“Con il nuovo punto vendita si completa il primo grande progetto di espansione di Mo Veng’. Per il nostro marchio si tratta di un grande risultato che abbiamo deciso di condividere con tutta la città di Battipaglia organizzando una grande festa, appena tutto sarà tornato alla normalità” dichiara Vito Chiumiento Direttore Operativo della Società.