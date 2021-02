McDonald’s Salerno e Potenza – Presentazione “Archways to Opportunity”, il programma di finanziamento borse di studio.

Martedì 2 marzo alle ore 10.30, si svolgerà in modalità streaming la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Archways to Opportunity”, il programma di McDonald’s, disponibile in 5 Paesi tra cui l’Italia, per sostenere la formazione dei propri dipendenti, che coinvolgerà anche i ristoranti di Salerno e Potenza.

L’azienda, con la collaborazione degli oltre 140 franchisee in tutta Italia, erogherà nel triennio 2020-2022 borse di studio e corsi di lingua per un valore di un 1,5 milioni di euro.

I dipendenti, attraverso criteri di selezione basati sul merito scolastico e l’anzianità lavorativa in McDonald’s, potranno richiedere borse di studio sia per finanziare il pagamento delle tasse universitarie dei propri corsi di laurea, sia candidarsi per partecipare a corsi di lingua inglese o italiana.

Alla conferenza stampa interverranno:

o Antonia Willburger, assessore alla Cultura del Comune di Salerno

o Luigi Snichelotto, partner McDonald’s per le province di Salerno e Potenza

o Stefano Riemma, Delegato al Placement Area Scientifica, Università degli Studi di Salerno

o Alessio Matonti, studente e giovane dipendente McDonald’s