Italia Foodlovers, nuovo format su Foodnetwork.

Parte dal 21 ottobre il nuovo format “Italia Food Lovers” in onda su Discovery Foodnetwork sui canali 33 del digitale terrestre e 416 di Sky. Da un’idea di Italia Food Lovers e prodotto da Video 48, il progetto vanta la regia di Massimo Giacomelli, professionista con importanti esperienze con Rai e Mediaset.

Il format porterà alla ribalta nazionale i prodotti Made in Italy più apprezzati dello stivale, con particolare riferimento a quelle produzioni di nicchia e di grande qualità tipici della tradizione italiana. Protagonista delle prime puntate anche un brand conosciutissimo in Campania e nella provincia di Salerno, Terra Orti che mette insieme oltre 200 aziende che operano nel campo agroalimentare. Ma non mancano grandi brand nazionali, come il Consorzio del Parmigiano Reggiano, con i suoi sapori e le sue storie da raccontare.

A capitanare la squadra Rosaria Sica, giornalista e conduttrice già conosciuta al grande pubblico grazie alle 5 stagioni de I Sapori del Sole che sono andate in onda su Alice tv. Gli chef protagonisti delle pillole di 15 minuti, saranno Mattia Poggi e Monica Bianchessi, volti noti del piccolo schermo, che con garbo e maestria sapranno trasformare al meglio i prodotti presentati valorizzandoli nella loro massima espressione. Questo è infatti l’obiettivo del format, far conoscere al grande pubblico i prodotti italiani e le aziende che li producono, oltre alla possibilità di acquistare direttamente sul sito italiafoodlovers.it. “Ancora una volta porteremo sul piccolo schermo tutto il meglio della produzione italiana – commenta la conduttrice Rosaria Sica – , facendo conoscere le storie che ci sono dietro i grandi prodotti Made In Italy. Territorio ed eccellenze sempre in primo piano, questa volta su una piattaforma di grande prestigio come Discovery Foodnework, un grande gruppo internazionale che sarà una vetrina importante anche per le piccole aziende. Personalmente ringrazio Giusi Levato, di Italia Food Lovers, per avermi voluta in squadra. Una sfida che come sempre ho accettato con grande entusiasmo”.

Tutto il team vi attende ogni mercoledì 21 ottobre alle 13 e in replica il venerdì alle 10 e il martedì alle 14.