In Costiera l’estate non è finita, tutti gli appuntamenti di ottobre.

Venerdi 2 Ottobre Praiano

Convento di Santa Maria a Castro / San Domenico, h 10.30

I Suoni degli Dei

ARX DUO

Clarinetti: Gessica Viviani e Filomena Costa

Hotel Buca di Bacco, h 18.00

Positano, mare sole e cultura

BUON COMPLEANNO RAFFAELE LA CAPRIA!

Raffaele La Capria LA VITA SALVATA

Intervengono: Silvio Perrella, Elisabetta Rasy, Emanuele Trevi, Antonio Troiano, Sandro Veronesi

prenotazione obbligatoria al n. +39 089 875699| info@maresolecultura.it Ravello

Annunziata Historic Building, ore 18.00

Ravello Concert Society

THE MENDELSSOHN PIANO TRIOS

Simona Foglietta Violin, Maria Antonietta Gramegna Cello, Anna Rosaria Valanzuolo Piano

Piano Trio No.1 Op.49

Piano Trio No.2 Op.66

Booking: www.ravelloarts.com (ticket: 27,50€) _____________________________________________ Sabato 3 Ottobre Cetara

Piazza San Francesco, h 10.30

Incostieraamalfitana.it

CERIMONIA DI PREMIAZIONE Costadamalfilibri Consegna premio Menzioni Speciali per la sezione Narrativa/Saggistica

Presentazione del libro di Raffaele Mazzarella

DIO VI RICOMPENSI Consegna del premio Cuonc Cuonc “Un sentiero di Libri 2020”

Presentazione del libro di Al Gallo

P.T. PERDITA DI TEMPO Consegna del premio Costadiamalfilibri sezione Giallo/Noir e Antologie

Presentazione del libro di Maria Staiano e Wilma Perla

STORIE DI DONNE Consegna del premio Costadiamalfilibri sezione Narrativa/Saggistica

MINO REMOLI _____________________________________________ Lunedi 5 Ottobre Ravello

Annunziata Historic Building, ore 18.00

Ravello Concert Society

AN “ALL-BACH” EVENING: THE CELLO SUITES II/2

SILVANO MARIA FUSCO cello

AN “ALL-BACH” EVENING: The Cello Suites I/2

Suite No.1 BWV 1007, Suite No.2 BWV 1008, Suite No.4 BWV 1010

Booking: www.ravelloarts.com (ticket: 27,50€) _____________________________________________ Venerdi 9 Ottobre Ravello

Annunziata Historic Building, ore 18.00

Ravello Concert Society

CONTAMINATIONS:

MUSIKANTEN PLAYS THE BEATLES

RAFFAELLO GALIBARDI violin; ROBERTO VECCHIO cello; GUIDO CARPENTIERE piano

Blackbird, Across the universe, Obladì obladà, Eleanor Rigby, Yesterday, Michelle, Yellow Submarine, Hey Jude, Strawberry Fields Forever, Penny Lane, Something, Free as Bird, Back in USSR

Booking: www.ravelloarts.com (ticket: 27,50€) _____________________________________________ Domenica 11 Ottobre Praiano

Convento di Santa Maria a Castro / San Domenico, h 10.30

I Suoni degli Dei

I DIVERGENTI – Baroque Revolution

Gioacchino Mansi – Euphonium; Vincenzo Scannapieco –Ottavino

Programma: B. Marcello, J. S. Bach, W. A. Mozart

Clarinetti: Gessica Viviani e Filomena Costa

Programma: Wolfgang Amadeus Mozart _____________________________________________ Lunedi 12 Ottobre Ravello

Annunziata Historic Building, ore 18.00

Ravello Concert Society

VOYAGEURS

CONCERT N.2274

SALVATORE GIANNELLA piano

F. Schubert: Impromptu Op.90 No.4,

Wanderer-Fantasie Op.15 D.760

F. Liszt: Vallée d’Obermann S.160/6

Valse impromptu S.213, Polonaise S.223/2

Booking: www.ravelloarts.com (ticket: 27,50€) _____________________________________________ Giovedi 15 Ottobre Ravello

Annunziata Historic Building, ore 18.00

Ravello Concert Society

MONTI & BIANCO PIANO FOUR HANDS

FEDERICA MONTI e FABIO BIANCO piano

C. Debussy: Six Epigraphes Antiques

G. Rossini: Ouverture dal “Barbiere di Siviglia”

R. Wagner /H. von Bülow: Tannhauser Ouverture

F. Schubert: Piano Sonata D.617

J. Brahms: LerchengesangOp.70 No.2

R. Strauss: Neapolitanisches Volksleben

(Scenes from Neapolitan life)

Convento di Santa Maria a Castro / San Domenico, h 10.30

I Suoni degli Dei

I DIVERGENTI – Baroque Revolution

Gioacchino Mansi – Euphonium; Vincenzo Scannapieco –Ottavino

Programma: B. Marcello, J. S. Bach, W. A. Mozart

Clarinetti: Gessica Viviani e Filomena Costa

Programma: Wolfgang Amadeus Mozart ___________________________________________________ RASSEGNE

___________________________________________________ Amalfi

WILLIAM KENTRIDGE

MORE SWEETLY PLAY THE DANCE

Mostra

Antichi Arsenali della Repubblica

3 agosto – 2 dicembre

info: www.amalfi.gov.it

089871107 | 0898736204 Ravello

WELCOME JACKIE!

Mostra

Jacqueline Kennedy in vacanza a Ravello, agosto 1962

Ravello Art Center Via Gradillo 1