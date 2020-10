Il vino ai tempi della tecnologia: a Salerno i calici si riempiono in un click!

Arriva a Salerno una bella novità, grazie allo spirito imprenditoriale dei cugini Roberto e Chicco Pezzuto, ora vini, birre e drink si bevono a casa, con consegne non oltre i 30 minuti ed alla temperatura ideale.

Anche a Salerno ha infatti aperto una sede Winelivery, L’App per bere! già capillarmente apprezzata e diffusa in più di 40 città in tutto lo stivale.

“Mi ero riproposto di rientrare nel mercato del vino solo nel momento in cui si fosse presentata l’opportunità di servire quasi esclusivamente il consumatore finale” Afferma Roberto Pezzuto che con Orodiamalfi produce e distribuisce liquori di produzione campana in tutta Italia nonché all’estero e per anni si è occupato di distribuzione di vino nel segmento horeca nella provincia di Salerno. “Winelivery consente di raggiungere tale obiettivo offrendo al cliente centinaia di etichette con un servizio innovativo e rapido, un vero Flash of Genius!”

Avere l’app Winelivery sul proprio smartphone significa tenere in tasca una cantina vastissima con più di 1000 drink: una piattaforma per gli amanti del bere bene che se indecisi possono comodamente appoggiarsi ai suggerimenti di un “Sommelier Virtuale” capace di supportarli, tramite un sofisticato sistema di algoritmi, nella scelta del drink perfetto per ogni occasione. I prodotti acquistabili in app vengono attentamente selezionati da un team di esperti per garantire ai fruitori del servizio alta qualità ed un ventaglio di scelta capace di soddisfare tutti i gusti e gli abbinamenti culinari possibili.

In tutte le città Winelivery cerca di offrire un servizio “su misura” mettendo a catalogo i vini più amati dai cittadini del luogo. Winelivery è una realtà che va incontro sia ai clienti che ai produttori, l’azienda ha infatti virato da tempo verso un modello a filiera cortissima: le bottiglie arrivano dal produttore direttamente a casa del cliente, valorizzate da un servizio eccellente.

————–

Cos’è Winelivery?

Winelivery è l’App per bere, servizio di consegna in 30 minuti di bevande alla temperatura ideale, che permette di ordinare le migliori bottiglie di vino o drink, ma anche ghiaccio e snack, tramite sito o App (disponibile su App Store e Google Play). “Il nostro scopo è quello di offrire ai nostri clienti un’esperienza superiore, associando ad un servizio rapido e puntuale, un team di esperti per la selezione delle etichette migliori e gestendo in proprio assortimenti e consegne, per una cura del servizio a 360°.” Oltre a servire il mercato privato, Winelivery offre servizi sia al mondo Ho.re.ca che alle Aziende, come mini-catering e regalistica.

La piattaforma tecnologica è anche un canale di comunicazione che connette direttamente il consumatore con il produttore, il quale può “raccontare” i propri prodotti e distribuirli con un servizio di consegna eccellente. Il servizio, lanciato a Gennaio 2016 a Milano, è ora attivo dalla Sicilia all’Alto Adige con oltre 40 store.