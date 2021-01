Centrale del Latte di Salerno: Proroga Campagna Promozionale 2020 al 31 Marzo 2021.

La Centrale del Latte di Salerno ha deciso di prorogare il termine della Campagna promozionale 2019/2020 al 31 Marzo 2021.

Un nuovo rinvio per dare l’opportunità di consegnare le schede in sicurezza, visto il momento complesso che tutti noi stiamo vivendo, direttamente presso l’ufficio Promo – Point, sito in Via Fuorni n. 86 a Salerno, dal Giovedì al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Per verificare la disponibilità dei regali è possibile contattare dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 i seguenti numeri:

089/685224;

800 – 842084 (Numero Verde, solo da telefono fisso).

Un piccolo gesto per ringraziare tutti i consumatori che hanno scelto i “Nostri” prodotti di alta qualità e che ci stimola sempre di più a garantire un servizio che offre bontà e sicurezza nella migliore tradizione alimentare.