Caffè Motta tra gli sponsor di Rotolando verso Sud.

Caffè Motta, tra le prime 10 aziende del settore caffè nella Moderna Distribuzione italiana e nel mercato europeo ed estero, è sponsor di “Rotolando verso Sud” il viaggio che dal 20 agosto al 3 settembre porterà Stefano Maiolica, alias #unterroneamilano, e il suo compagno di viaggio, Pietro Totaro alias #ilmagodelcibo, tra Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

“Rotolando verso Sud” è un potenziale strumento per la conoscenza del patrimonio artistico e culturale meridionale

Ogni tappa prevede sfide, eventi organizzati da comehome (una start up) e ospiti (attori e cantanti originari delle numerose tappe che saranno toccate), oltre che il racconto dei siti di interesse culturale attraverso le storie delle tante eccellenze (culinarie, commerciali, digitali) presenti nel territorio, dando finalmente spazio alle menti brillanti che lo popolano.

“La valorizzazione del territorio campano e delle sue eccellenze è da sempre una missione per Caffè Motta” ha affermato Nicola Mastromartino, Amministratore Unico Caffè Motta. “E’ per questo che abbiamo scelto di prendere parte al progetto Rotolando Verso Sud, il viaggio che si pone l’obiettivo di dare il giusto valore all’accoglienza e alla cultura tipiche del sud Italia, ben rappresentate in tutto il mondo dall’iconica tazzina di caffè”