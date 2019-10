Pc sempre più a rischio: crescono il numero degli attacchi informatici

Aumentano i servizi online e le funzionalità dei pc ma aumenta anche il rischio di attacchi informatici. E’ questo il bilancio tracciato durante Cybertech Europe 2019, una kermesse internazionale dedicata alla sicurezza digitale svoltasi in questi giorni a Roma.

Dal 24 al 25 settembre 2019, esperti di cyber security provenienti da 40 Paesi di tutto il Mondo si sono riuniti nella Capitale per analizzare lo stato dell’arte del settore della sicurezza informatica. I lavori hanno evidenziato che i cyber attacchi hanno avuto negli ultimi 12 mesi un’evoluzione significativa, sia “qualitativa” che “quantitativa”. Dal punto di vista qualitativo, gli attacchi si sono spostati dal semplice furto di dati (il cyber crimine più diffuso fino allo scorso anno) all’aggressione dell’operatività di infrastrutture come le reti energetiche o dell’acqua e i sistemi operativi dei trasporti pubblici. Dal punto di vista quantitativo, invece, gli esperti hanno registrato un preoccupante aumento degli attacchi: solo nel 2018 i cyber attacchi gravi sono stati 1.552 e, se si considera l’ultimo biennio, sono aumentati di ben 10 volte.

Un “problema” da 600 miliardi di dollari

Gli esperti riuniti a Roma hanno evidenziato inoltre che, allo stato attuale, gli strumenti d’intelligenza artificiale sono utilizzati meglio dai cyber-criminali che dai cyber-difensori. Un gap che grava pesantemente sui bilanci di tutte le aziende attive sul web: solo nel 2018, gli attacchi informatici hanno provocato danni del valore di 600 miliardi di dollari. Per dare un’idea della gravità del situazione, basti pensare che il “costo” della Stazione Spaziale Europea è stato di “appena” 150 miliardi di dollari: questo significa che, con il denaro speso solo nel 2018 per risolvere i problemi causati dagli attacchi informatici, si sarebbero potute costruire ben 4 Stazioni Spaziali!

Pur senza raggiungere queste cifre spaziali, gli attacchi informatici possono pesare anche sul bilancio di professionisti, aziende e attività commerciali che operano online!

