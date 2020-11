Gli itinerari turistici a Salerno in un’app.

dal nostro lettore Giancarlo Mennillo riceviamo e pubblichiamo

Spett.le redazione di Gazzetta di Salerno,

Sono un ex studente dell’Università degli Studi di Salerno.

Da questa meravigliosa città dove sono cresciuto, mi sono trasferito da quasi due anni in Germania per lavorare come sviluppatore informatico.

Durante la quarantena, ho deciso di sfruttare il tempo in più, a mia disposizione, per perfezionare un’idea che già da un po’ era nella mia mente, un’idea alimentata, forse, dalla nostalgia di casa: un’App per la città di Salerno che fosse facile da utilizzare, dal design moderno e che fosse utile sia ai turisti sia ai i salernitani stessi, perché spesso si tende ad andare fuori, trascurando le bellezze di “casa nostra”.

La mia App si presta alla “scoperta” (per chi non conosce Salerno e le bellezze locali), ma anche alla “riscoperta” della propria città. Il nome “Discovering Salerno”, che ho attribuito alla mia App, deriva da questo obiettivo.

Mi era capitato di guardare altre App turistiche su Salerno ma sentivo che nessuna di esse rendesse giustizia alle bellezze della città e dei suoi dintorni. Ho quindi dato quel tocco di salernitanità in più alla mia app (e lo si evince molto sia dai colori che dal logo) e ho dato valore anche a posti forse anche meno conosciuti come l’area archeologica Etrusco-Sannita o ad esempio ai cibi tipici come il panino con la milza.

L’App è scaricabile gratuitamente dal “Google Play Store”:

https://play.google.com/store/apps/details?id=salerno.giancarlo.project.discoversalerno&gl=DE

e presto anche dall’ “Apple Store”.

Essa è disponibile nelle lingue inglese, italiano spagnolo e tedesco.

Cordiali Saluti

Dott. Giancarlo Mennillo