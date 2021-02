Giochi in stile retrò con un tocco moderno che si può giocare sul tuo telefono

I giochi retrò hanno sempre avuto un certo fascino, evocano nostalgia e fanno pensare ai vecchi tempi in cui la grafica non contava tanto quanto adesso. Alcuni giochi retrò, come Baldur’s Gate, sono tra i più popolari in quanto sul genere di Minecraft ovvero quello più conosciuto al mondo. Se anche tu stai cercando dei giochi retrò per il tuo telefonino ecco quali ti consigliamo di scegliere.

Macchinette da Bar

Ci sono tante aziende che producono macchinette da bar in stile retro e Novomatic è una delle aziende più popolari al mondo nel settore dello sviluppo di software per giochi da casinò.

I periti informatici oltre che creare nuove ed eccitanti slot si sono anche cimentati nel rinverdire i fasti di quelle retrò ed un esempio pratico è rappresentato da una classica con solo 5 linee di pagamento.

Tutti i simboli sono frutti e non ha caratteristiche bonus. Tuttavia, è un gioco a varianza da bassa a media, il che significa che otterrai vittorie frequenti e moderate e che aumenteranno ulteriormente il tuo bankroll. Se ti stai domandando se c’è un simbolo di gioco retro prodotto da questa azienda, Sizzling Hot Deluxe è sicuramente il gioco retrò che cerchi e che ti soddisferà a tutto tondo anche per il motivo che è adeguato agli standard moderni compreso l’RTP.

Sizzling Hot Deluxe non ha funzioni bonus ad eccezione del simbolo scatter, ma puoi comunque ottenere enormi vincite su quasi tutte e 5 le combinazioni di simboli.

Il gioco retrò Beat Cop

Beat Cop è un buon gioco Noir retrò ambientato negli anni ’80 e nello specifico la trama si basa sulle avventure di Jack Kelly, un ex detective caduto in disgrazia.

Sei stato incastrato per omicidio, il tuo nuovo capo è orribile e tua moglie è una sanguisuga succhia soldi. Il giocatore deve affrontare questi ostacoli mentre cerca di scoprire chi li ha incastrati per omicidio.

La grafica del gioco aiuta tra l’altro a creare l’atmosfera della vecchia scuola e anche i meccanismi sono coinvolgenti.

Gli altri giochi retrò: Castlevania e Crossy Road

Castlevania: Symphony of the Night è un remake del popolare gioco PlayStation del 1997. Il gioco è fedele al classico ma per il tuo telefonino vanta con alcune funzionalità aggiuntive che includono la piena compatibilità con i controller di gioco insieme a quelli sullo schermo, vari risultati e il supporto per sei lingue. Il gioco funziona come il classico Castlevania ed è una piattaforma arcade con alcuni elementi horror.

Crossy Road è anch’esso un iconico gioco per cellulare in tipico stile retrò. È infatti la versione di Frogger di questa generazione in cui devi far rimbalzare un pollo su varie strade e ruscelli, evitare ostacoli e impiegare il giusto tempo.

Da come puoi notare è un semplice gioco tipo arcade adatto alle famiglie ed è davvero divertente. Ci sono inoltre anche una varietà di personaggi sbloccabili e il supporto per Android TV.

I giochi retrò di Google Play

Dotemu è uno sviluppatore su Google Play con alcuni giochi in stile retrò davvero eccellenti. Molti di loro sono port di vecchi giochi popolari come Ys Chronicles 1 e 2, R-Type I e II e alcuni classici arcade più vecchi come Double Dragon, Another World e I Have No Mouth.

I giochi sembrano essere principalmente arcade, avventura e horror. Il gioco più costoso nella formazione di Dotemu sul suddetto store costa poco più di 5 euro quindi è ideale per intrattenere i tuoi bambini e poi magari dedicarti ad altro nel tuo tempo libero. Sempre più aziende, inclusa Konami, stanno rilasciando i loro vecchi titoli per fare leva su di un pubblico adulto grazie a titoli diventati celebri durante la loro infanzia.