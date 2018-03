Costa Eventi, una app per rimanere aggiornati su tutto quello che succede in Costiera Amalfitana.

Tutte le 14 Città della Costiera. 50 centri culturali. Più di 1000 eventi. 3500 downloads. Top trend Google Play Travel App dell’Estate 2017.

Questo e molto altro ancora ha raccolto in questo primo anno di attività l’App Costa Eventi, la nuova piattaforma digitale messa a disposizione di tutti gli ospiti e residenti della Costiera Amalfitana, fruibile gratuitamente su tutti i dispositivi smartphone in circolazione sul mercato.

Un click. Tanto è bastato prima di ritrovarsi tra le vie dello shopping di Positano o sulle “tonnare” dell’evento de “La Notte delle Lampare”, nella storia del Capodanno Bizantino, o al concerto all’alba del Ravello Festival, nell’allegria del Carnevale di Maiori o tra le Luminarie di San Domenico a Praiano.

Un click per conoscere la magia millenaria della storia Amalfitana: il Duomo di Amalfi, le siepi del giardino di Palazzo Mezzacapo, la terrazza dell’infinito di Villa Cimbrone, la Villa romana di Minori ed alcuni dei borghi più intimi sul territorio nazionale: il Fiordo di Furore, Atrani ed il borgo più antico della Costiera, il borgo di Scala.

Un click ancora per assaporare i prodotti collinari di Tramonti ed Agerola, perdersi tra i colori della Grotta dello Smeraldo o tra le maioliche Vietresi.

Un mondo virtuale grazie al quale riuscire a godere a pieno di ogni minimo istante trascorso nell’universo della Costiera Amalfitana.

Questo è ciò che vuole continuare ad essere l’App Costa Eventi anche in futuro.

Dall’8 MARZO, su tutti i digital store, in una nuova versione, più innovativa e ancora più facile da usare.

Seguici su i nostri account social Facebook, Instagram e Twitter.

Costa Eventi. Your personal guide to the Amalfi Coast.

COMING SOON