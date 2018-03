Cartelline portadocumenti personalizzate: stamparle online è facile e conviene!

Le cartelline portadocumenti personalizzate sono impiegate da tantissime aziende, ma purtroppo sono anche tra i prodotti di stampa più costosi che ci siano. Se non è la prima volta che dovete stampare delle cartelle portadocumenti, lo sapete già: le copisterie chiedono sempre delle cifre altissime per questo tipo di lavorazioni ed un motivo effettivamente esiste. A differenza di flyer, locandine e brochure, le cartelle portadocumenti personalizzate richiedono una lavorazione differente, più complessa e ricca di dettagli che in altri prodotti di marketing non ci sono. È questo il motivo per cui le cartellette costano molto di più rispetto ai flyer o ai manifesti.

Al giorno d’oggi, però, fortunatamente non è più necessario impiegare tutto il proprio budget per la stampa delle cartelline personalizzate perché le migliori copisterie online sono in grado di offrire un servizio davvero eccellente a prezzi assolutamente concorrenziali. Certo, bisogna selezionare e scegliere la tipografia giusta perché non tutte offrono la stampa personalizzata di questi prodotti. Quelle che però, insieme a tutto il resto del materiale cartaceo, sono in grado di vendere anche le cartelline portadocumenti personalizzate sono una risorsa davvero preziosa.

Cartelline portadocumenti personalizzate: come realizzarle e stamparle online

Molti sono convinti che richiedere la stampa di cartelline portadocumenti personalizzate online sia troppo complicato, ma in verità non lo è affatto! Anzi, spesso e volentieri la procedura di invio dei file è molto più intuitiva e semplice rispetto a quella prevista presso una copisteria locale! Le indicazioni sono chiare e precise, cosa che purtroppo non sempre avviene se ci si rivolge ad una tipografia nella propria città. Spesso e volentieri ci si ritrova a dover fare delle modifiche dei file perché coloro che devono stamparli hanno esigenze particolari, mentre se ci si affida ad una tipografia online tutti questi problemi non ci sono mai!

Le migliori tipografie online, addirittura, offrono la possibilità di realizzare le grafiche direttamente sul portale. Si tratta di un servizio utilissimo, perché adatto anche a coloro che non sono esperti del settore e che, altrimenti, dovrebbero per forza di cose rivolgersi ad un grafico professionista per la realizzazione dei file da inviare in stampa. Non tutte le tipografie online offrono questo servizio, ma le migliori sì e vi garantisco che è davvero comodissimo, anche perché in questo modo è praticamente impossibile commettere errori o sbagliare l’impaginazione delle proprie cartellette portadocumenti personalizzate.

Una volta realizzato il file grafico, basta caricarlo direttamente dal portale e scegliere le opzioni di stampa. I portali migliori offrono la possibilità di scegliere tra differenti tipologie di carta e grammature, finiture ed effetti particolari. Si tratta di un aspetto importante, specialmente per coloro che desiderano realizzare delle cartellette che siano accattivanti ed originali, per mettere in luce la propria azienda nel migliore dei modi.

Non c’è ragione per non scegliere un servizio online di stampa per le proprie cartellette personalizzate quindi: i prezzi sono super convenienti e possono risultare addirittura dimezzati rispetto alle copisterie tradizionali. Calcolare un preventivo è facilissimo e può essere fatto in qualsiasi momento e realizzare i file è ancora più semplice!