Arriva Smarp, l’app per pagare online i conti dei ristoranti.

Sabato 15 giugno inaugura SmarP, l’APP che paga le persone per mangiare… made in Salerno. Appuntamento alle 11 al Lido Margherita per la presentazione di un progetto che si propone di essere una vera e propria rivoluzione nel campo del food.

“SmarP nasce dalla voglia matta di lasciare una impronta nel mondo e l’intenzione di unire la comunicazione sempre più social con qualcosa che aggreghi fisicamente le persone e la risposta è stata chiaramente il Food” afferma il founder, Stefano Ariodante, nel presentare SmarP: “È una scusa, un’occasione per passare una serata in più in compagnia e per riempire le attività anche nei giorni un po’ più blandi”.

Utilizzare la nuova piattaforma è semplice. Basta scaricarla sugli store (è disponibile già dal 1 giugno) per avere la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di categorie: dopo aver mangiato, l’utente non dovrà fare altro che chiedere il conto attraverso l’APP, comunicando il proprio codice personale visualizzabile nella home e pagando attraverso l’APP stessa, naturalmente dopo aver recensito cibo e locale. I vantaggi per i consumatori? Parte della spesa, ritornerà nelle loro disponibilità come un vero e proprio credito da poter usare in futuro per pagare completamente o parzialmente i futuri scontrini. “Ma questa è solo una piccola parte del mondo SmarP, in quanto c’è un universo alle spalle, tra cui la possibilità di pubblicare le ricette da casa nella Community My SmarP e tanto altro. Ho scelto di non portare altrove i progetti locali, perché per valorizzare le idee bisogna avere il coraggio di scommettere sulla propria terra … e SmarP è 100% Made in Salerno”, aggiunge Ariodante.

SmarP sarà presentata sabato 15 giugno al Lido Margherita alle 11, con un ambiente molto accogliente tra degustazioni, un contest live con diversi food blogger salernitani tra gli ospiti, nonché una simpatica simulazione live dell’utilizzo dell’APP con alle spalle la spettacolare cornice del mare salernitano.