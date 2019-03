Un Giallo targato Napoli, da sabato 9 al Teatro Arbostella.

Continua senza sosta il cartellone del Teatro Arbostella. Tra risate e applausi ecco l’ottavo appuntamento in cartellone della XIII rassegna di teatro comico. A calcare le tavole del palco della struttura di Viale Verdi per i prossimi tre week-end di marzo ci sarà la compagnia salernitana “All’Antica Italiana” diretta da Gaetano Troiano che proprio all’Arbostella cura anche il suo progetto di laboratorio teatrale. E lo stesso Troiano, oltre che regista è anche l’autore del prossimo spettacolo in programma intitolato “Un Giallo targato Napoli.”

La trama. A volte per amore, in giovane età, si ha un figlio non sempre desiderato e lo si chiama “errore di gioventù”. Ma quanti possono essere questi errori? Il giallo messo su da Troiano ne contiene addirittura tre e si ambienta ovviamente nella colorita Napoli. Aggiungete a questi errori i tradimenti, i pedinamenti complicati e degli amanti diabolici e la miscela esplosiva (di risate) può dirsi pronta e servita. Riuscirà alla fine il nostro Perry Mason con i suoi collaboratori a risolvere tutti i misteri? Lo si scoprirà solo venendo a teatro e tra sorrisi e folli intuizioni investigative forse si riuscirà a risolvere il cosiddetto Giallo targato Napoli.

Sul palcoscenico oltre lo stesso Gaetano Troiano, il comicissimo Vittorio Avagliano, la puntuale Giulia Esposito, la sensuale Gerry Bove, l’ironia di Alessandro Patente, Marco Monetta e Antonio Addivinola oltre che le caratterizzazioni di Carmela D’Arienzo, la sinuosità di Giulia Mastrangelo e il fascino un po’ svampito di Annarita D’Auria.

Spettacoli nei fine settimana 9-10-16-17-23-24 marzo 2019.

Il sabato alle 21.15 e la domenica alle 19.15. Costo biglietto 12 euro, ridotto 10.

(si consiglia prenotazione)

Info e prenotazioni: 089/3867440 – 347/1869810 – www.teatroarbostella.it