Tre volte per amore, sabato 9 e domenica 10 al teatro del Giullare.

Domani (sabato 9 novembre 2019), alle ore 21, e domenica (10 novembre 2019) il sipario del Piccolo Teatro del Giullare di Salerno (via Incagliati, 2) torna ad aprirsi per lo spettacolo “Tra volte per amore”. Dopo il successo del debutto con il sold out registrato la sera della prima, le parole di Maurizio de Giovanni saranno ancora una volta interpretate da Brunella Caputo, che di questo spettacolo firma anche la regia, Teresa Di Florio ed Antonella Valitutti. Le tre attrici propongono un particolare punto di vista tutto al femminile nel quale si susseguono segreti, bugie e pensieri sciolti senza dimenticare lo stile delicato ed efficace che si trova anche tra le pagine dello stesso de Giovanni. Tre casi di cronaca nera riletti dall’immaginazione di de Giovanni; tre donne che raccontano il vortice della loro vita dominata da misteri e passioni; tre storie molto particolari. Lo spettacolo non manca di proporre allo spettatore la doppia faccia della verità, quella della giustizia e quella della realtà dei fatti. La narrazione diventa così il punto di partenza per andare oltre la notizia e mettere al centro l’animo umano, le sue debolezze e le sue infinite derive.

“Di straordinaria bravura, tutte e tre. Molto fiero di come teniate tra le braccia i miei incubi”: è stato il commento di Maurizio de Giovanni all’indomani della prima. “Tre volte per amore” andrà in replica anche sabato 16 novembre alle ore 21 e domenica 17 novembre alle ore 18.30.

Info e prenotazione 3347686331 – info@piccoloteatrodelgiullare.eu. Piccolo Teatro del Giullare, via Incagliati n.2, Salerno