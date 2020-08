Totò oltre la maschera, Alessandro Preziosi a Segreti d’Autore martedì 11 a Sessa Cilento.

C’è l’Antonio De Curtis privato, più intimo e profondo, in “Totò oltre la maschera”, e di questi tempi verrebbe da dire anche oltre la mascherina, lo spettacolo di e con Alessandro Preziosi che andrà in scena domani sera alle 21.30 al Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno) nell’ambito del Festival “Segreti d’Autore”, ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.

Un vero e proprio omaggio all’uomo Totò, che va al di là dell’immagine cinematografica del Principe della risata e, a 53 anni dalla sua scomparsa, traccia, attraverso lettere, interviste (celeberrima quella con la Fallaci), canzoni e poesie, note e meno note, un ritratto che parte idealmente dal suo rapporto con il teatro, Una chiave per aprire lo scrigno della sua dimensione interiore, così ricca di amore e di originale sensibilità, per andare ben oltre la maschera dell’interprete.

In un’accezione più nobile della verità pirandelliana, dove Totò diventa l’ emblema sorridente e triste del sottoproletariato urbano nell’Italia del Dopoguerra, mentre Antonio De Curtis, nostalgico e fragile, si rifugia nei sentimenti più elevati e trae dall’ esperienza di vita il nettare della saggezza. E se Totò si offre al pubblico in tutta la genialità del suo linguaggio rivoluzionario e della sua straordinaria mimica, Antonio De Curtis gli regala una visione del mondo e dei rapporti umani che parte dal cuore e arriva al cuore. Oltre la maschera, ma anche oltre il tempo e oltre un’assenza che in realtà non c’è mai stata.

Lo spettacolo di e con Alessandro Preziosi sarà preceduto alle 20.30 da “Cibo ed emozioni”, un incontro con il Dottor Davide Bianchini, nutrizionista e dietista, sull’impatto dell’approccio emotivo sull’andamento della dieta e della salute stessa. “Generi come te io non ne voglio, io voglio soltanto generi alimentari”, diceva proprio Totò in un famoso film, ma evidentemente anche quelli bisogna saperli scegliere.

L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su prenotazione all’indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it. Per poter assistere agli eventi, tutti gratuiti, di “Segreti d’Autore” dovrà essere esibita al personale addetto la copia della e-mail di conferma.