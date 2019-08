Torna la Rassegna Teatrale di Santa Maria a Mare a Mercatello.

Non poteva mancare anche quest’anno dopo il successo dell’edizione 2018 la II Rassegna di Teatro presso il Teatro della parrocchia in piazza della Divina Misericordia a Mercatello. Oltre il l programma religioso per la ricorrenza settembrina di S. Maria a Mare , da sempre la Festa anima uno dei quartieri più popolosi di Salerno anche con un programma di manifestazioni civili .

A partire da venerdì 30 agosto, alle ore 20,30 , la seconda Rassegna Teatrale presenta un cartellone di questa edizione 2019, che spazia dalla commedia classica, alla comicità garbata , dai testi dei fratelli De Filippo, a Eduardo Scarpetta , da Oreste De Santis a Rosario Muro .

“Abbiamo cercato di organizzare un cartellone molto variegato con compagnie amatoriali per rendere questa rassegna attraente il più possibile, con passione ed umiltà “ ha dichiarato Maria Caiafa che insieme a Brunella Di Pasqua ,direttori artistici , coordinano la rassegna.

“Ho avuto in questo un grande maestro, da sempre impegnato nel mondo teatrale in questa città, Claudio Tortora. Ci auguriamo che anche quest’anno la nostra rassegna possa divertire il pubblico solo salernitano ma di un’intera comunità che trascorrerà serate piacevoli in compagnia”.

Tutti aspettano questo momento di fine state e di festività per incontrarsi , per assistere agli spettacoli ed applaudire calorosi le Compagnie teatrali, tra comicità e riflessioni ironiche, nella condivisione di una magia , quella del Teatro che unisce e spegne i cellulari per due ore di allegria in compagnia. L’ingresso è chiaramente rigorosamente gratuito, grazie all’impegno dei tanti collaboratori che animano questa seconda edizione della Rassegna di teatro a S.Maria a Mare.

Questo il programma

Il 30 agosto saranno di scena “I Pappici “ con “ Arezzo 23 in tre minuti”;

il 31 agosto “ Le Ombre” con “Sogno di una notte di mezza estate;.

il 1 settembre “La bella Compagnia” con “ Lu coraggio di un pompiere napulitano”;

Il 2 settembre “Il Mosaico” “ con “Gente di facili costumi”;

Il 3 settembre “ Samarcanda Teatro ” con “Serata Omicidio”;

Il 4 settembre “la nuova officina e dintorni” con “Avanti in famiglia c’è posto”;

Il 5 settembre “I Gabbiani” con “Due comici in paradiso” e il 6 settembre la Compagnia “Così per caso” con “ Mettimmece d’accordo e ce vattimme”

Gilda Ricci