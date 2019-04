Tersicorarte, appunramento lunedì 29 alla Sala Pasolini.

Il racconto della separazione di due amanti, entrambi danzatori ed ex compagni di lavoro, il meraviglioso scenario della Sardegna ed il desiderio di adattare la struttura narrativa di un film per la tv ad una performance di danza. Sono questi gli ingredienti di “La Luna Incantata” (1992) firmata alla regia da Vittorio Nevano, con le coreografie di Fabrizio Monteverde, e che ha vinto il Palmarès d’oro Sezione Film Musicali del Festival della Televisione di Cannes. Gli interpreti: Alessandra Ferri, Michele Abbondanza ed il Balletto di Toscana.

Lunedì (29 aprile 2019), alle ore 18, ci sarà la proiezione nella Sala Pasolini di Salerno nell’ambito della sezione “Dialoghi d’autore – la settima arte e la danza” di Tersicorarte, l’evento organizzato dall’Associazione Campania Danza di Antonella Iannone realizzato con il contributo della Regione Campania ed il sostegno del Comune di Pontecagnano Faiano, del Comune di Pellezzano, della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e della Bimed. L’ingresso è gratuito. A Salerno, per l’occasione, ci sarà Vittorio Nevano che prima della visione terrà un incontro. Un pomeriggio per parlare di danza e del rapporto con il linguaggio cinematografico. Tra i relatori presenti Elisa Guzzo Vaccarino, critico d’arte e Alessandro Pontremoli, storico della danza.

Il 1 maggio al Complesso Monumentale dello Spirito Santo di Pellezzano (Sa), alle 10.30 ed alle 12.00, per la sezione “Contaminazioni – interni d’artista” saranno proposte le coreografie di Hilde Grella, Antonella Iannone e Claudio Malangone. Ci sarà la partecipazione straordinaria dell’attore Roberto Lombardi e del chitarrista Marco De Simone. Seguirà un aperitivo. Il 5 maggio le “Contaminazioni” si ricreeranno nell’Ex Tabacchificio Centola di Pontecagnano Faiano a Salerno: le coreografie pensate per questo sito sono di Ylenia Ippolito e Claudio Malangone. L’ingresso è gratuito. Per questi ultimi due appuntamenti la prenotazione è obbligatoria; info line 089 797614, dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 20. Martedì 7 maggio, alle ore 10, al Grand Hotel Salerno incontro con Franca Zagatti, artista di danza su “Star bello a scuola: l’esperienza della danza educativa”. La partecipazione è gratuita.

LA MOSTRA. A seguire passo dopo passo “Tersicorarte” saranno le fotografie di Massimiliano Mona che alla Sala Pasolini (29 aprile), al Complesso Monumentale dello Spirito Santo a Pellezzano (1 maggio) e negli spazi dell’Ex Tabacchificio Centola di Pontecagnano allestirà la sua mostra fotografica dal titolo “Moves”. La ricerca di Massimiliano Mona non si limita solamente all’esaltazione della tecnica o degli sforzi fisici che la danza richiede, ma piuttosto mira ad evidenziare attraverso l’armonia dei corpi e l’espressione dei volti, ciò che i danzatori portano nel loro intimo, ognuno con la propria personalità, la propria debolezza, la propria forza ed il loro immancabile estro creativo.