Teatro casalingo, appuntamento con la famiglia Stella giovedì 7.

Sedicesimo appuntamento per “Teatro casalingo”. Il format voluto dall’Associazione Scena Teatro, in onda attraverso i social ed il web giovedì 8 maggio alle ore 17 e condotto dal direttore artistico Antonello De Rosa e dal direttore organizzativo Pasquale Petrosino, “ospita” la famiglia Stella: Gaetano, Serena ed Alessandro Caiazza. L’amore per il teatro sboccia d’improvviso, precisamente nel lontano 1971, accompagnando un amico ad un provino presso il teatro popolare salernitano. Gaetano è attore, regista, autore: ha lavorato, tra gli altri, con Nanni Loy, Pippo Baudo, Maurizio Casagrande. Con l’allora findanzata, Elena Parmense, ed attuale moglie forma sul palco e nella vita una coppia più unita che mai. Formidabile l’operato svolto per i bambini, soprattutto con l’intuizione del “Teatro scuola” che fa tappa al “Sistina” di Roma. Direttore del Teatro Ridotto e fondatore, affiancato da sei soci, del Teatro delle Arti. Da poco tempo è iniziata una nuova avventura, sempre tutta al familiare, con la direzione artistica della “Sala Le Muse” in Baronissi. Serena, ovviamente figlia d’arte, sin da bambina segue le orme del papà. Tanto da fa rivivere sul palco, a distanza di anni, il racconto e la canzoni del “Pulcinella per bambini” di Michele Monetta dove Gaetano(giovanissimo) interpretava Pappafuoco. Ad accompagnarla in questo appassionante viaggio, ed anche in quello della Compagnia Teatro Novanta, il marito e direttore organizzativo Alessandro. Direttore Marketing, commerciale e risorse umane il suo prezioso contributo all’interno di una famiglia con il teatro nel proprio DNA. Teatro casalingo, in onda il martedì ed il giovedì alle ore 17 su facebook, youtube e www.scenateatro.com, è anche brevi monologhi, video messaggi, interventi e rubriche durante l’attuale emergenza sanitaria covid-19.

Mi piace: Mi piace Caricamento...