Teatriamo Insieme, rassegna di teatro amatoriale a Nocera.

L’Associazione “Oratorio San Domenico Savio”, in collaborazione con la Parrocchia San Bartolomeo Apostolo di Nocera Inferiore, presenta la rassegna di teatro amatoriale “Teatriamo Insieme”.

A partire da domenica 11 marzo, per poi proseguire fino al 20 maggio 2018, sul palcoscenico del Teatro dell’Oratorio San Domenico Savio, sito in Via Federico Ricco, 89 a Nocera Inferiore (SA) andranno in scena sette brillanti commedie.

Il Direttore Artistico della rassegna “Teatriamo Insieme”, Gerardo Pauciulo, dichiara: «Si consolida l’immancabile appuntamento decennale con il teatro amatoriale all’Oratorio San Domenico Savio e ci auguriamo che si possa confermare, anche quest’anno, punto di riferimento per le numerose compagnie teatrali amatoriali, sia già affermate che emergenti dell’intero Agro Nocerino».

Per quanto concerne la scelta delle compagnie e degli spettacoli proposti, il Direttore Pauciulo anticipa che si preannuncia un cartellone di qualità e spiega che: «Ci siamo impegnati per offrire delle occasioni di promozione culturale e di valorizzazione dell’arte teatrale che permetteranno di trascorrere insieme divertenti, allegre ed emozionanti serate». Ed infine afferma: «Ringraziamo tutti che, come ogni anno, ci seguiranno con passione e ci onoreranno della fiducia di sempre».

Si inizia domenica 11 marzo, ore 19:30, con “Il processo Fiaschella”, tre atti di Eduardo Scarpetta.

La compagnia teatrale “La bella compagnia” – impegnata dal 2005 nella rappresentazione di commedie teatrali amatoriali con testi dialettali campani – metterà in scena una delle ultime commedie di Eduardo Scarpetta scritta nel 1903, “Il processo Fiaschella”.

La commedia parla di un anziano e di un giovane che si sacrificano per amore e si ritrovano, rispettivamente, uno a dormire in uno sgabuzzino tra topi e scarafaggi e l’altro rinchiuso in un baule.

Felice Sosciammocca e una varietà di particolari personaggi – tra cui domestici, camerieri d’albergo e forze dell’ordine – saranno tutti impegnati in uno o nell’altro episodio, entrambi poco credibili, ma trascineranno la commedia in una risoluzione non del tutto scontata.

La messa in scena della rappresentazione è affidata a figure non professionali dello spettacolo ma ai soci dell’associazione, che a scopo puramente amatoriale e culturale, coltivano la propria passione e ammirazione per l’arte teatrale.

La direzione artistica è affidata a Roberto Iannone con il prezioso supporto di Matteo Della Corte.

Il secondo spettacolo in cartellone è previsto per domenica 18 marzo, sempre alle ore 19:30.

L’Associazione “Gruppo Artistico Rocchese – Il Vernacolo”, guidata da Genesio Capuano, rappresenterà la commedia in due atti di Samy Fayad, “Agenzia investigativa”.

Le vicende sono tutte ambientate all’interno dell’Agenzia Investigativa “Fiat Lux”, in cui, lo scapolo titolare, Mariano Caracciolo, assillato dalla sorella Caterina e assistito da due improbabili investigatori, Otto Strossner e Sisto, scoprirà delle inquietanti verità del suo passato assopite negli anni, soprattutto grazie all’arrivo di Norma.

Il tutto in un crescendo di situazioni comiche e momenti esilaranti.

L’intento del Gruppo (inizialmente dal 1981 come gruppo socio-culturale e poi dal 2012 nelle nuove vesti associative) è di divertire, creando il giusto ritmo, congegnando movimenti e caratterizzazioni che diano l’appropriato grado di comicità alla commedia, al fine di regale allo spettatore quello svago e quel divertimento che solo il teatro sa dare.

Adattamento teatrale e regia di Genesio Capuano.

Di seguito il calendario completo dei sette spettacoli della rassegna “Teatriamo Insieme”:

* Domenica 11 marzo ore 19:30, “Il processo Fiaschella” – Compagnia “La Bella Compagnia”;

* Domenica 18 marzo ore 19:30, “Agenzia investigativa” – Compagnia “Gruppo Artistico Rocchese – Il Vernacolo”;

* Domenica 15 aprile ore 18:30, “Come si rapina una banca” – Compagnia “L’Albatro”;

* Domenica 29 aprile ore 20:00, “I tre abiti” – Compagnia “I Peripatetici”;

* Domenica 6 maggio ore 20:00, “’O carizzo” – Compagnia “’O Triato”;

* Domenica 13 maggio ore 20:00, “I.N.P.S.” – Compagnia “Gli Instabili di Mente”;

* Domenica 20 maggio ore 20:00, “Chi cerca trova” – Compagnia “Oltre la Maschera”.

È in corso la prevendita dei biglietti e degli abbonamenti presso la segreteria dell’Oratorio San Domenico Savio dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 20.

Il costo del biglietto per singolo spettacolo è di 5 euro.

Il costo dell’abbonamento per assistere all’intera rassegna dei sette spettacoli è di 25 euro.

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 10 anni.

Info e prenotazioni:

3271077720 – 3315784045