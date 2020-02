Stardust Bowie by Sukita, eventi annullati, chiude la mostra fotografica a Palazzo Fruscione.

A seguito delle linee guida fissate nel corso dell’odierno incontro presso la Prefettura di Salerno e recependo le direttive del Comune di Salerno sulla cancellazione e/o rinvio di tutti gli eventi e manifestazioni in programma fino a tutta domenica 1 marzo, si comunica che la proiezione del docu-film “Sukita: The Shoot Must Go on” di Hiromi Aihara (2018) in programma questa sera con l’introduzione di Peppe D’Antonio, patron di Linea d’Ombra Festival, ed il finissage di domani sera (venerdì 27 febbraio) alla Sala Pasolini sono rinviati.

Sarà cura dell’Associazione Tempi Moderni comunicare le nuove date.

Con la giornata di oggi chiude la mostra “Stardust Bowie by Sukita”, organizzata dall’associazione culturale Tempi Moderni – con il supporto della Regione Campania e Scabec – e da ONO arte contemporanea, con patrocinio del Comune di Salerno e del Dipartimento degli studi politici e sociali dell’Università di Salerno, che dallo scorso 5 gennaio ha registrato poco meno di 10mila presenze a Palazzo, compreso gli eventi. Un successo sia in termini di numeri che di critica.